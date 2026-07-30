Στο πλευρό του Μπλιώνη η ΑΕΚ: «Να επιστρέψεις πιο δυνατός»

Η ΑΕΚ με ανακοίνωση της έστειλε τις ευχές της στον Χαράλαμπο Μπιλιώνη μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο παιχνίδι της Εθνικής Εφήβων κόντρα στην Σερβία.

Ο Χαράλαμπος Μπλιώνης ήταν ο άτυχος της Εθνικής Εφήβων στο Eurobasket U18, με τον ταλαντούχο άσο να μένει εκτός συνέχειας του τουρνουά, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού στην αναμέτρηση με την Σερβία το βράδυ της Τετάρτης (29/7).

Η ΑΕΚ έστειλε το δικό της μήνυμα στον νεαρό άσο της, τονίζοντας πως θα βρεθεί στο πλευρό του μετά τη χειρουργική αποκατάσταση στην οποία θα υποβληθεί.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«O εκ των κορυφαίων (νέων) αθλητών της «Βασίλισσας» και της AEK BC Academy, ο Χάρης Μπιλιώνης, τραυματίστηκε σοβαρά στη διάρκεια της χθεσινής αναμέτρησης Ελλάδας-Σερβίας, στο πλαίσιο του Ευρωμπάσκετ U18.

O 18χρονος φόργουορντ/σέντερ υπέστη ρήξη δεξιού προσθίου χιαστού. Θ’ ακολουθήσει χειρουργική αποκατάσταση.

Eκφράζoυμε τη συμπαράστασή μας στον Χάρη και του ευχόμαστε να επιστρέψει δυνατός και όσο πιο σύντομα στις επάλξεις.

Περαστικά, παλικάρι μας»!