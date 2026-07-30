Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών: Η κλήρωση μέχρι το UNICEF Trophy

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΟΚ, το μεσημέρι της Πέμπτης 30 Ιουλίου 2026, η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών για τις πρώτες φάσεις και φτάνοντας μέχρι το UNICEF Trophy, εκεί όπου οι ομάδες του Final 4 θα διεκδικήσουν τη θέση τους στην τελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλημάτων της ΕΟΚ, Νίκος Νικολόπουλος, καλωσόρισε τους εκπροσώπους των ομάδων και εξήγησε τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, για να ακολουθήσει εν συνεχεία η κλήρωση.

Ο δρόμος μέχρι το UNICEF Trophy

Η εναρκτήρια ημερομηνία, στην Α’ Φάση και στην 1η αγωνιστική, είναι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή των σωματείων της National League 1 και της National League 2.

Με την έναρξη της Β’ Φάσης, το Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου 2026, θα αρχίσουν να μπαίνουν στη διαδικασία και τα σωματεία της Elite League. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου, όταν και θα διαμορφωθούν τα ζευγάρια του Final 4 στο UNICEF Trophy, που θα διεξαχθεί το διήμερο 19-20 Δεκεμβρίου 2026, με την κλήρωση για αυτή την φάση να πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο, ενώ και η έδρα θα γίνει γνωστή αργότερα.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και τις διασταυρώσεις μέχρι το UNICEF Trophy για το Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών ΕΔΩ.