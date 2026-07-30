Ο Αργυρόπουλος παρέδωσε στον Ισίδωρο Κούβελο το σκουφάκι του τελικού του World Cup (pics)

Μία ιδιαίτερα συμβολική κίνηση πραγματοποίησε ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης Ανδρών, Στέλιος Αργυρόπουλος, προσφέροντας το σκουφάκι με το νούμερο 5 που φορούσε στον τελικό του World Cup κόντρα στην Ουγγαρία, στον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρο Κούβελο.

Το σκουφάκι που είχε και την εξής ιδιόχειρη αφιέρωση από τον αρχηγό: «Στον κύριο Ισίδωρο, με αγάπη Στέλιος», παρέδωσε ο Στέλιος Αργυρόπουλος στον κ. Κούβελο, σε συνάντηση στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και ήταν μία κίνηση αναγνώρισης και εκτίμησης για τη στήριξη της ΕΟΕ προς την Εθνική Ομάδα Πόλο.

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της ΕΟΕ για όσα έχει κάνει για την Εθνική Ομάδα, τονίζοντας ότι η παρουσία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής δίπλα στους αθλητές αποτελεί σημαντική δύναμη και κίνητρο για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες, ενώ τόνισε ότι ανυπομονεί να προπονηθεί στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο της Αθήνας, το οποίο ανακατασκευάζεται από την ΕΟΕ και εντός του 2027 θα είναι έτοιμο για χρήση από τις Εθνικές Ομάδες.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, ευχαρίστησε τον αρχηγό της Εθνικής για την ιδιαίτερα τιμητική αυτή κίνηση και, αφού ανταπέδωσε την ευγενική χειρονομία με μία τιμητική πλακέτα και αναμνηστικά δώρα, πρόσθεσε: «Δώσατε σε όλη την Ελλάδα τεράστια χαρά και σας ευγνωμονούμε για αυτό, όχι μόνο τους συναθλητές σου, αλλά και το τεχνικό επιτελείο και την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας για την κορυφαία αυτή στιγμή. Εγώ πίστευα ότι θα φτάσετε στην κορυφή και με δικαιώσατε και θα επαναλάβω αυτό που σας είπα και στο αεροδρόμιο, κατά την άφιξη σας, ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα είναι συνεχώς στο πλευρό σας, για την επίτευξη του μεγάλου στόχου, που δεν είναι άλλος από μία σπουδαία διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες».

Στη συνάντηση ήταν και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΟΕ, Στέφανος Χανδακάς, ο οποίος συνεχάρη θερμά τον Στέλιο Αργυρόπουλο και του ζήτησε να μεταφέρει τα συγχαρητήρια και σε όλη την ομάδα.