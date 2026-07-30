Σημαντική αλλαγή στους ξένους της Super League: Κοινοτικοί από τρεις χώρες της Β.Αφρικής

Ελ Κααμπί, Ζαρουρί και όχι μόνο θα λογίζονται πλέον ως κοινοτικοί στο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League.

Τρεις νέες χώρες συμπεριλαμβάνονται πλέον στη Β' ζώνη κοινοτικών παικτών, εξέλιξη που χαροποιεί τις ομάδες της Super League και ιδιαίτερα τον Ολυμπιακό που είχε θέμα με τη λίστα των ξένων ποδοσφαιριστών (μη κοινοτικών).

Συγκεκριμένα πρόκειται για το Μαρόκο, την Αλγερία και την Τυνησία, οι ποδοσφαιριστές των οποίων θα λογίζονται πλέον ως κοινοτικοί.

Να θυμίσουμε ότι από τη νέα σεζόν η Super League ψήφισε νέο κανονισμό για τη λίστα των μη κοινοτικών όπου το 5+3 (πέντε άνω των 23 ετών και τρεις κάτω των 23) για τα ρόστερ των ομάδων, έγινε πλέον 6+2, πλην όμως δεν αλλάζει ο αριθμός των πέντε (άνω των 23) που επιτρέπεται να μπουν στην αποστολή-φύλλο αγώνα.

Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι η εν λόγω αλλαγή για τις τρεις χώρες της Β.Αφρικής δεν αφορά σε κάποιον νέο κανονισμό της ΕΠΟ, αλλά βασίζεται στις συμφωνίες σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες και εφαρμόζεται στο πλαίσο του ευρωπαϊκού δικαίου. Σε ανάλογο καθεστώς εμπίπτουν και χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία, η Ελβετία, η Σερβία, η Τουρκία, η Ουκρανία και η Αλβανία που επίσης δεν αποτελούν μέλη της ΕΕ, παρότι βρίσκονται στην ευρωπαϊκή ήπειρο.