Η κλήρωση σε Κύπελλο Ελλάδας Allwyn WBL1 και Women’s Leagues Cup

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΟΚ, το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7), η κλήρωση για τα δύο Κύπελλα Ελλάδας των Γυναικών, το Κύπελλο Ελλάδας της Allwyn Women’s Basketball League 1 (Α1 Γυναικών) και το Women’s Leagues Cup, εκεί όπου συμμετέχουν ομάδες της Women’s Basketball League 2 (Α2 Γυναικών) και της Women’s National League (Β' Εθνική Γυναικών), για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλημάτων της ΕΟΚ, Νίκος Νικολόπουλος, καλωσόρισε τους εκπροσώπους των ομάδων και εξήγησε τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, για να ακολουθήσει εν συνεχεία η κλήρωση. Το Κύπελλο Ελλάδας της Allwyn Women’s Basketball League 1 θα ξεκινήσει με την πρώτη φάση στις 26-27 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ το Women’s Leagues Cup θα ξεκινήσει στις 12-13 Σεπτεμβρίου 2026.

Η κλήρωση είναι η εξής:

Allwyn WBL1

Το Κύπελλο Ελλάδας της Allwyn Women’s Basketball League 1 θα έχει δύο φάσεις, την Α’ Φάση όπου συμμετέχουν οι ομάδες των θέσεων 5-12, για να μπουν στη διαδικασία και οι ομάδες, που πήραν τις πρώτες τέσσερις θέσεις, στα προημιτελικά της 23ης Δεκεμβρίου 2026.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί το Final Four του Κυπέλλου με τις νικήτριες των τεσσάρων προημιτελικών, με την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής να γνωστοποιείται αργότερα.

Α΄Φάση (26-27/9/2026)

Πρωτέας Βούλας-Άρης (1)

ΠΑΣ Γιάννινα-Αμύντας (2)

Πανσερραϊκός-Κρόνος Αγίου Δημητρίου (3)

ΠΑΟΚ-Πάνθηρες Καβάλας (4)

Β’ Φάση – Προμιτελικά (23/12/2026)

Νικητής 1-Νικητής 4

Παναθλητικός-Αθηναϊκός

Ολυμπιακός-Νικητής 2

Παναθηναϊκός-Νικητής 3

Δείτε το πρόγραμμα και τις διασταυρώσεις του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών ΕΔΩ.

Women’s Leagues Cup

Το Women’s Leagues Cup αποτελείται από ομάδες σε WBL2 και WNL σε Βορρά και Νότο, με τις ομάδες της κάθε περιφέρειας να αγωνίζονται μεταξύ τους. Την αρχή κάνουν οι ομάδες του Νότου το διήμερο 12-13 Σεπτεμβρίου 2026, με την Α’ Φάση να ολοκληρώνεται σε Βορρά και Νότο στις 20 Σεπτεμβρίου.

Η Β’ Φάση, από την οποία θα προκύψει το ζευγάρι του τελικού, θα διεξαχθεί στις 27 Σεπτεμβρίου, ενώ θα γνωστοποιηθούν αργότερα ο τόπος και η ημερομηνία διεξαγωγής του τελικού.

Α’ Φάση

Νότος

1η αγωνιστική (12-13/9/2026)

ΑΕ Πλατανιά-ΓΑΣ Ανδρογέας (Ν1)

ΚΑΟ Μελισσίων-ΑΟ Σπόρτιγκ (Ν2) / Ο νικητής περνά στη Β’ Φάση χωρίς να αγωνιστεί στη 2η αγωνιστική

ΖΑΟΝ-Ανταίος ΑΣ (Ν3)

2η αγωνιστική (20/9/2026)

Νικητής 3-Νικητής 1

Βορράς

1η αγωνιστική (20/9/2026)

Πανόραμα-Απόλλων Καλαμαριάς (5)

ΚούΠα Κιλκίς-ΧΑΝΘ (6)

Β’ Φάση (27/9/2026)

Νότος

Νικητής 4-Νικητής 2

Βορράς

Νικητής 6-Νικητής 5

Δείτε το πρόγραμμα και τις διασταυρώσεις του Women’s Leagues Cup ΕΔΩ.