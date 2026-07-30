ΑΕΚ: Ενίσχυση στην επίθεση με τη Χάνα Ανσέλμο

Η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών της ΑΕΚ συνεχίζει την ενίσχυσή της, προσθέτοντας στο ρόστερ την 22χρονη επιθετικό Χάνα Ανσέλμο από το Stonehill College.

Αναλυτικά:

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Χάνα Ανσέλμο. Η 22χρονη (22/05/2004) Αμερικανίδα που αγωνίζεται ως αριστερό εξτρέμ και ως επιθετικός, υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Ποδοσφαίρου.

Η Χάνα Ανσέλμο αγωνιζόταν στο Stonehill College και μέσα σε 4 χρόνια πραγματοποίησε 68 εμφανίσεις, σημείωσε 25 γκολ και μοίρασε 14 ασίστ. Το 2024-25 πραγματοποίησε την καλύτερη της σεζόν, με 14 γκολ, έχοντας εξαιρετικές εμφανίσεις. Έχει αναδειχθεί δύο χρονιές καλύτερη αθλήτρια της περιφέρειας (2024, 2025), ενώ ήταν και μέλος της καλύτερης 11άδας της χρονιάς (2024, 2025).

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Χάνα Ανσέλμο δήλωσε στο aek.gr: «Είμαι κάτι παραπάνω από χαρούμενη που μου δίνεται η ευκαιρία να αγωνιστώ στην ΑΕΚ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους ανθρώπους της ΑΕΚ που μου έδειξαν μεγάλη εμπιστοσύνη και πραγματικά ανυπομονώ να παίξω μπροστά στους φίλους της ομάδας. Θα τα δώσω όλα για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της».

Χάνα, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!