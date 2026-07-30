Μετά το... άκυρο στον Ολυμπιακό, ο Τιτραουΐ οδεύει στη Λανς

H Λανς είναι ένα βήμα από το...ντύσει με τη φανέλα της τον Αλγερινό διεθνή μέσο της Σαρλερουά Γιασίν Τιτραουί, παίκτη που διεκδίκησε και ο Ολυμπιακός, αλλά συνάντησε την άρνηση του παίκτη να αγωνιστεί στην Ελλάδα.

«Ο αθλητικός διευθυντής της Λανς (Ζαν-Λουί Λεκά) μίλησε με τον παίκτη της Σαρλερουά σήμερα το πρωί», αναφέρει η ιστοσελίδα του Βελγίου dh.de, η οποία είχε επισημάνει τις αντιστάσεις του Αλγερινού στην πρόταση του Ολυμπιακού.

«Η ιστορία του Τιτραουί συνεχίζεται. Ξεκίνησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα με την προσπάθεια του Ολυμπιακού να υπογράψει τον 23χρονο μέσο.

Αφού έφτασαν κοντά σε συμφωνία με τη Σαρλερουά, έναντι αμοιβής που εκτιμάται στα 9 εκατομμύρια ευρώ, οι Έλληνες τελικά απορρίφθηκαν από τον ίδιο τον παίκτη.

Μη ενθουσιασμένος με την προοπτική να παίξει εκεί, παρά την δεκαπλάσια αύξηση του μισθού του, ο διεθνής Αλγερινός απέρριψε την προσφορά του συλλόγου του Πειραιά, ο οποίος θα παίξει με τη Ναϊμέχεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Αυτό αποδεικνύει ότι το αθλητικό πρότζεκτ είναι αυτό που ενδιαφέρει τον νυν παίκτη με τον αριθμό 22 της Σαρλερουά. Και αυτό που προσέφερε η Λανς ταιριάζει καλύτερα στις επιθυμίες του.

Πράγματι, ο βόρειος σύλλογος θα ήθελε να τον υπογράψει. Καταλαβαίνουμε ότι ο Ζαν-Λουί Λεκά, ο αθλητικός διευθυντής της Λανς, μίλησε ακόμη και τηλεφωνικά με τον παίκτη σήμερα το πρωί για να προσπαθήσει να τον πείσει, ενώ βρίσκεται στο Κόμο όπου η γαλλική ομάδα αγωνίζεται στο Κύπελλο Κόμο.

Η προοπτική να αγωνιστεί στο Champions League, με τη Λανς να έχει προκριθεί απευθείας στους ομίλους χάρη στην πρόσφατη δεύτερη θέση της στη Ligue 1, ενθουσιάζει τον παίκτη, ο οποίος πρέπει ακόμη να συμφωνήσει στις λεπτομέρειες του συμβολαίου του.

Θα χρειαστεί επίσης μια συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων για περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η Λανς έχει διαθέσιμα μετρητά μετά τη μεταγραφή του Μαμαντού Σανγκαρέ στην Μπρέντφορντ έναντι 48 εκατομμυρίων ευρώ», αναφέρει το δημοσίευμα.