ΠΑΟΚ – Ντινάμο Κιέβου: Το κανάλι και που θα το δείτε live

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Ντινάμο Κιέβου στη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου του UEFA Europa League. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί το βράδυ της Πέμπτης (30/07) στο γήπεδο της Τούμπας, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 20:45.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το κανάλι μετάδοσης του αγώνα ΠΑΟΚ – Ντινάμο Κιέβου, την ώρα έναρξης και όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για το πότε παίζει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη.

Πού θα δω το ΠΑΟΚ – Ντινάμο Κιέβου και τι ώρα;

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να κάνει το βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, σε ένα παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής του πορείας.

Δείτε το ΠΑΟΚ – Ντινάμο Κιέβου κανάλι!

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