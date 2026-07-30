Δανεικός στον Αστέρα AKTOR ο Παπακανέλλος

Την απόκτηση του Αντώνη Παπακανέλλου με την μορφή δανεισμού ανακοίνωσε ο Αστέρας AKTOR.

Παίκτης του Αστέρας AKTOR θα είναι την σεζόν 2026-2027 ο Αντώνης Παπακανέλλος. Οι Αρκάδες ανακοίνωσαν τον δανεισμό του 21χρονου ποδοσφαιριστή από τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει τη συνεργασία με τον ποδοσφαιριστή, Αντώνη Παπακανέλλο, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την ομάδα του Ολυμπιακού και ενσωματώθηκε στην αποστολή της ομάδας μας στην Ολλανδία. Ο Αντώνης Παπακανέλλος γεννήθηκε στις 11 Αυγούστου 2005 και αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός.

Ο Αντώνης ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του ASTERAS AKTOR, συνέχισε στα Τμήματα Υποδομής του Ολυμπιακού και κατέκτησε το 2024 με την ομάδα Κ19 του συλλόγου το Youth League, έχοντας συνολικά 15 συμμετοχές, 5 γκολ και 4 ασίστ στη διοργάνωση. Επίσης έχει 15 συμμετοχές και 1 γκολ με την Β' Ομάδα του Ολυμπιακού, 9 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα και συνολικά 22 συμμετοχές με την πορτογαλική Rio Ave F.C., στην οποία αγωνίστηκε την περσινή αγωνιστική περίοδο. Είναι διεθνής με όλα τα ηλικιακά κλιμάκια της Εθνικής ομάδας της Ελλάδας, έχοντας συνολικά 22 συμμετοχές και 1 γκολ.

Καλωσορίζουμε τον Αντώνη Παπακανέλλο στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε πολλές σπουδαίες κιτρινομπλέ στιγμές.