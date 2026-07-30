Σάλβα Βολγάδο στο SDNA, για τον Γουίλιαμ Μικελμπρένσις: «Η Βαλένθια τον θέλει, αλλά η μεταγραφή είναι δύσκολη»

Ο Ισπανός δημοσιογράφος μιλά στο SDNA για τον Γουίλιαμ Μικελμπρένσις, τον 22χρονο δεξιό μπακ που βρίσκεται ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον της Βαλένθια και της Εσπανιόλ, ενώ εξηγεί γιατί θεωρείται δύσκολο να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους «Νυχτερίδες».

Ο ΠΑΟΚ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Γουίλιαμ Μικελμπρένσις για την ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας, ωστόσο υπάρχει ανταγωνισμός για την απόκτησή του.

Το SDNA επικοινώνησε με τον Ισπανό δημοσιογράφο και ρεπόρτερ της Βαλένθια, Σάλβα Βολγάδο («Punt Radio») , ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο νεαρός δεξιός μπακ βρίσκεται στη λίστα τόσο των «Νυχτερίδων», όσο και της Εσπανιόλ.

«Η Βαλένθια αναζητά δύο δεξιούς μπακ, έναν έμπειρο και έναν κάτω των 23 ετών. Ο Γουίλιαμ Μικελμπρένσις αποτελεί μία από τις επιλογές της για τη δεύτερη περίπτωση εδώ και περίπου έναν μήνα. Ενδιαφέρον υπάρχει και από την Εσπανιόλ…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Βολγάδο, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η περίπτωση δεν είναι απλή για τη Βαλένθια, παρά το δεδομένο ενδιαφέρον.

«Η Βαλένθια δεν διαθέτει πολλά χρήματα για να επενδύσει σε δύο δεξιούς μπακ, καθώς έχει μεγαλύτερες ανάγκες να καλύψει σε άλλες θέσεις.

Ο παίκτης μπορεί να αποκτηθεί ως ελεύθερος, όμως αυτό που λένε ανεπίσημα από την Βαλένθια είναι ότι η περίπτωσή του είναι αρκετά δύσκολη και περίπλοκη».