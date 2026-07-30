Απόλλων Σμύρνης: Συνεργάτιδα του Τεό Λοράντου και Τιμ Μάνατζερ η Αλεξία Καμμένου

Η Αλεξία Καμμένου αναλαμβάνει ρόλο συνεργάτιδας του Τεό Λοράντου και τιμ μάνατζερ του Απόλλωνα Σμύρνης.

Η ανακοίνωση:

Ο ΓΣ Απόλλων Σμύρνης είναι στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με την Αλεξία Καμμένου για τη σεζόν 2026-27!

Η σπουδαία προπονήτρια αναλαμβάνει τον ρόλο της άμεσης συνεργάτιδας του Τεό Λοράντου και της Τιμ Μάνατζερ της ανδρικής ομάδας υδατοσφαίρισης της… αμφίβιας «ελαφράς ταξιαρχίας» και γίνεται η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της Α1 Υδατοσφαίρισης των Ανδρών που αναλαμβάνει αυτόν τον κομβικό διττό ρόλο!

Ο προπονητής του Απόλλωνα, Τεό Λοράντος, ήταν εκείνος που εισηγήθηκε την έναρξη της συνεργασίας μαζί της στον Γιώργο Αφρουδάκη, με τον διοικητικό ηγέτη της ομάδας να κάνει, χωρίς δεύτερη σκέψη, δεκτή την εισήγηση του τεχνικού των «κυανόλευκων»!

Η Αλεξία Καμμένου θα φέρει την ποιότητά της ως επαγγελματίας και ως άνθρωπος, όπως και την πολύτιμη και πλούσια εμπειρία της στον Απόλλωνα Σμύρνης, αναλαμβάνοντας αυτόν τον πολύ σημαντικό διπλό ρόλο στην ομάδα.

Το βιογραφικό που «κουβαλά» είναι σπουδαίο. Η γεννηθείσα στις 25 Ιουλίου 1969 στη Βουλιαγμένη, Αλεξία Καμμένου, ως αθλήτρια του πόλο κατέκτησε τέσσερα Πρωταθλήματα με τον ΝΟ Βουλιαγμένης (1991, 1993, 1994, 1997), ενώ αγωνίστηκε και στον ΠΑΟΚ (2004, 2005).

Από την πρώτη μέρα της σύστασης της Εθνικής γυναικών ήταν αθλήτρια της και βασικό της στέλεχος ξεκινώντας επισήμως το 1989 από τη Βόννη, ενώ ολοκλήρωσε την καριέρα της με το γαλανόλευκο σκουφάκι το 2000 ως επί σειρά ετών αρχηγός της, έχοντας σε αυτό το διάστημα μετάσχει σε ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (1998), έξι Ευρωπαϊκά (1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999) Πρωταθλήματα και δύο Παγκόσμια Κύπελλα (1997, 1999)!

Το εντυπωσιακό της παλμαρέ συνεχίστηκε ως προπονήτρια! Είναι η μοναδική Ελληνίδα τεχνικός που οδήγησε ομάδα γυναικών στην κατάκτηση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, του Champions League, κάνοντάς το μάλιστα δύο φορές με τον ΝΟ Βουλιαγμένης, κατακτώντας το βαρύτιμο τρόπαιο τις σεζόν 2009-2010 και 2010-2011, όπως και το ευρωπαϊκό σούπερ καπ τις αντίστοιχες σεζόν! Το 2011, μάλιστα, αναδείχθηκε και κορυφαία προπονήτρια όλων των ομαδικών αθλημάτων (ανδρών και γυναικών) στα ετήσια βραβεία του ΠΣΑΠ.

Τον ΝΟ Βουλιαγμένης τον οδήγησε επίσης στην κατάκτηση του Πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών το 2007 και του Κυπέλλου Ελλάδας το 2019, ενώ εργάστηκε και στον ΑΝΟ Γλυφάδας, οδηγώντας τον στην άνοδο στην Α1 και σε δύο 3ες θέσεις στην Α1 Γυναικών (2013-2015).

Πριν αναλάβει την Εθνική Γυναικών το 2021, είχε οδηγήσει την εθνική Νέων Γυναικών (Κ20) στο αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο της Νετάνια (Οκτώβριος 2021) και την Εθνική Νεανίδων (Κ17) στο αργυρό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Σίμπενικ (Αύγουστος 2021).

Με την Εθνική των Γυναικών έγραψε τη δική της σπουδαία ιστορία και ως προπονήτρια, καθώς ήταν εκείνη, που με το χάλκινο μετάλλιο σ’ έναν συγκλονιστικό μικρό Τελικό με την Ιταλία στο ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Αϊντχόφεν το 2024 δεν οδήγησε απλά την Ελλάδα στο βάθρο (χάλκινο μετάλλιο), αλλά και στην επιστροφή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες (Παρίσι 2024) μετά από 16 χρόνια, εκπληρώνοντας έναν διακαή πόθο γενεών! Μάλιστα το 2022 οδήγησε την Εθνική μας και στο αργυρό μετάλλιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Σπλιτ, όπως και στην 4η θέση στο Παγκόσμιο της Ντόχα (2024), όπου το μετάλλιο χάθηκε κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες.

Σαφώς η ανάληψη από την Αλεξία Καμμένου – μιας σπουδαίας προσωπικότητας της ελληνικής υδατοσφαίρισης – αυτού του διττού ρόλου στον Απόλλωνα Σμύρνης έχει ιστορική χροιά με την ίδια να δηλώνει στην επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, www.apollonwaterpolo,gr, μετά την αποδοχή της πρότασης που της κατατέθηκε:

«Αλλάζω σελίδα! Ανοίγει ένας νέος κύκλος για εμένα κι έχω πάρα πολλή όρεξη. Ευχαριστώ τους ανθρώπους του ιστορικού Απόλλωνα για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να είμαι μια καλή συνεργάτιδα και με το έμψυχο δυναμικό και με τους παράγοντες της ομάδας. Εξάλλου με πολλούς από αυτούς γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια!

Θα προσπαθήσω να δώσω τη δική μου ματιά, που θα είναι σίγουρα διαφορετική και ελπίζω καλοδεχούμενη, διότι μια γυναίκα σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο είναι σίγουρα κάτι το διαφορετικό, ωστόσο για εμένα δεν αλλάζει τίποτα, καθώς ο σεβασμός μου, η διάθεσή μου για συνεργασία και η αγάπη μου για τους αθλητές είναι δεδομένη.

Θα πω ξανά πως έχω πολύ μεγάλη όρεξη και πως νιώθω μεγάλη χαρά που θα βρεθώ σε μια τόσο σημαντική ομάδα με ευρωπαϊκή στόχευση και με έναν προπονητή με μεγάλες φιλοδοξίες. Κάποιους από τους παίκτες τους γνωρίζω πολλά χρόνια και θα είμαι, σε έναν άλλον ρόλο, δίπλα σε όλους.

Γνωρίζω την ευθύνη που αναλαμβάνω και έρχομαι στον Απόλλωνα με μεγάλη διάθεση για να φέρω τον ρόλο μου εις πέρας»!

Αλεξία, σε καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά στην οικογένεια του Απόλλωνα Σμύρνης!