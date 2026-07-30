Κάτοικος Μπολόνια ο Ντόβμπικ

Ο Ουκρανός επιθετικός θα αγωνίζεται στους ροσομπλού που τον απέκτησαν δανεικό με οψιόν αγοράς.

Τον δρόμο για την Μπολόνια πήρε ο Αρτέμ Ντόβμπικ, στο πλαίσιο της μεγάλης μεταγραφής του Σαντιάγκο Κάστρο στην Ρόμα. Ο Ουκρανός σέντερ-φορ, ο οποίος έχασε το μεγαλύτερο μέρος της περσινής σεζόν με σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, μετακομίζει στους ροσομπλού τον απέκτησαν δανεικό με οψιόν αγοράς.

Ο 29χρονος σέντερ-φορ παρουσιάστηκε επίσημα από την Μπολόνια και θα αποτελέσει το βαρύ φετινό της πυροβολικό, ψάχνοντας να επιστρέψει σε υψηλές πτήσεις.