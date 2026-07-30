Μαγική Εθνική: Στο +22 στο ημίχρονο κόντρα στην Ισπανία!

Απίθανα πράγματα από την ομάδα του Βασίλη Σκροπολίθρα, με τους παίκτες του να κάνουν πάρτι απέναντι στη «φούριας ρόχας» και να φτάνουν τη διαφορά ακόμα και στους +29.
Μεγάλος πρωταγωνιστής είναι ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, που έχει ήδη 19 πόντους (4/6 διπ., 3/5 τριπ., 2/2 βολές), με την Εθνική Εφήβων να έχει πάει στα αποδυτήρια στην ανάπαυλα με το σκορ στο 48-26!
Υπενθυμίζουμε πως αν η Γαλανόλευκη φτάσει στην επικράτηση θα πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Eurobasket U18 και θα μπει στη ζώνη των μεταλλίων.