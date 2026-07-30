Από τα δικαστήρια σε… νέα συμφωνία Pro League και DAZN, «ανάσα» στο Βέλγιο

Η νέα συμφωνία βάζει τέλος στη δικαστική σύγκρουση για συμβόλαιο αρχικής αξίας 84,2 εκατ. ευρώ ανά σεζόν, με τους οικονομικούς όρους να παραμένουν εμπιστευτικοί. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Οριστικό τέλος σε μία από τις σοβαρότερες κρίσεις που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια το επαγγελματικό ποδόσφαιρο του Βελγίου έβαλαν η Pro League και η DAZN. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία η οποία θα τις συνδέει έως το 2030, κλείνοντας παράλληλα τη δικαστική διαφορά που είχε δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου.

Η ανακοίνωση επαναφέρει τη σταθερότητα σε ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο κρίσιμο για τη χρηματοδότηση των βελγικών συλλόγων. Η DAZN παραμένει κάτοχος των εγχώριων τηλεοπτικών δικαιωμάτων των διοργανώσεων της Pro League και η μεταξύ τους συνεργασία συνεχίζεται μέχρι τη λήξη του κύκλου 2025-30.

Το σημαντικό στοιχείο της ανακοίνωσης αφορά την επίτευξη συμβιβασμού και τη λήξη της νομικής αντιπαράθεσης. Οι οικονομικοί όροι της νέας συμφωνίας, πιθανές αλλαγές στο εγγυημένο τίμημα και η ακριβής μορφή της διανομής των αγώνων δεν δημοσιοποιήθηκαν.

«Τα μέρη αποφάσισαν να διατηρήσουν εμπιστευτική τη συμφωνία και, ως εκ τούτου, δεν θα κάνουν κανένα σχόλιο σχετικά με το περιεχόμενό της», ανέφερε χαρακτηριστικά η κοινή ανακοίνωση. Η συγκεκριμένη επισήμανση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν επιτρέπει να θεωρηθεί δεδομένο ότι το νέο οικονομικό πλαίσιο ταυτίζεται πλήρως με εκείνο του αρχικού συμβολαίου.

Το συμβόλαιο των 84,2 εκατ. ευρώ ανά σεζόν

Η DAZN είχε αποκτήσει τα εγχώρια τηλεοπτικά δικαιώματα του βελγικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου για την πενταετία 2025-30, δεσμευόμενη αρχικά για την καταβολή 84,2 εκατ. ευρώ ανά αγωνιστική περίοδο. Σε ορίζοντα πενταετίας, η ονομαστική αξία της αρχικής συμφωνίας έφθανε τα 421 εκατ. ευρώ.

Το ποσό ήταν χαμηλότερο σε σχέση με τα περίπου 103 εκατ. ευρώ ανά σεζόν του προηγούμενου κύκλου. Η Pro League υπολόγιζε, ωστόσο, ότι η συνολική μέση ετήσια αξία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων μπορούσε να πλησιάσει τα 93 εκατ. ευρώ, εφόσον στα έσοδα προστίθεντο οι πωλήσεις των διεθνών δικαιωμάτων, επιλεγμένα πακέτα διαδικτυακής μετάδοσης και πρόσθετες εμπορικές συμφωνίες.

Το πρόβλημα εμφανίστηκε όταν η DAZN δεν κατάφερε να εξασφαλίσει συμφωνίες διανομής με μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους του Βελγίου, κυρίως την Πρόξιμους και την Τέλενετ. Οι αγώνες ήταν διαθέσιμοι κατά κύριο λόγο απευθείας μέσω της πλατφόρμας της DAZN, χωρίς την ευρύτερη παρουσία στα παραδοσιακά τηλεοπτικά πακέτα που θεωρούνταν απαραίτητη για την εμπορική βιωσιμότητα της επένδυσης.

Η DAZN υποστήριξε ότι, χωρίς συμφωνίες με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, το οικονομικό μοντέλο δεν μπορούσε να λειτουργήσει με τους αρχικούς όρους. Από την πλευρά της, η Pro League επέμενε ότι υπήρχε υπογεγραμμένο συμβόλαιο, οι οικονομικές δεσμεύσεις παρέμεναν ενεργές και τα χρήματα ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία των συλλόγων.

Η διακοπή πληρωμών και η προσφυγή στη διαιτησία

Η κρίση κλιμακώθηκε τον Νοέμβριο του 2025, όταν η DAZN δεν κατέβαλε συμβατική δόση ύψους 6,6 εκατ. ευρώ. Παρότι οι μεταδόσεις των αγώνων συνεχίζονταν, οι προγραμματισμένες πληρωμές προς την Pro League είχαν διακοπεί. Η διοργανώτρια αρχή προχώρησε σε επίσημη όχληση και προσέφυγε στο βελγικό κέντρο διαιτησίας και διαμεσολάβησης CEPANI. Η θέση της ήταν ότι οι φίλαθλοι εξακολουθούσαν να πληρώνουν τις συνδρομές τους και να παρακολουθούν το προϊόν, ενώ οι σύλλογοι δεν λάμβαναν τα συμφωνημένα ποσά.

Η χρηματοδοτική πίεση ήταν άμεση. Τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα αποτελούν βασικό τμήμα των προϋπολογισμών των συλλόγων, ιδιαίτερα για τις ομάδες που διαθέτουν περιορισμένα εισιτήρια και εμπορικά έσοδα. Η αβεβαιότητα επηρέαζε τον αγωνιστικό σχεδιασμό, τις μεταγραφές, τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών και τη γενικότερη δυνατότητα κατάρτισης αξιόπιστων προϋπολογισμών.

Στα τέλη Δεκεμβρίου 2025, το CEPANI εξέδωσε προσωρινή απόφαση που υποχρέωνε τη DAZN να συνεχίσει την παραγωγή και τη μετάδοση των αγώνων, όπως και τις πληρωμές προς την Pro League έως τις 30 Ιουνίου 2026. Το ύψος των υπολειπόμενων υποχρεώσεων για την περίοδο εκείνη υπολογιζόταν σε περίπου 53 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, προβλεπόταν χρηματική ποινή 50.000 ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης με τις καθορισμένες υποχρεώσεις, ενώ η DAZN κλήθηκε να καλύψει και το 25% των εξόδων της διαιτητικής διαδικασίας. Η προσωρινή απόφαση διατήρησε τις μεταδόσεις και τη χρηματοδότηση μέχρι το τέλος της σεζόν, χωρίς να κλείσει την κύρια νομική διαφορά.

Η DAZN είχε διευκρινίσει τότε ότι τα προσωρινά μέτρα δεν αποτελούσαν τελική κρίση για τη νομική θέση της. Η πλατφόρμα συνέχισε να υποστηρίζει ότι η αποτυχία σύναψης εμπορικά βιώσιμων συμφωνιών διανομής είχε μεταβάλει ουσιαστικά τις συνθήκες εκτέλεσης του συμβολαίου.

Από την προσωρινή λύση στη συμφωνία του 2030

Τον Απρίλιο του 2026, η DAZN γνωστοποίησε ότι θα εξακολουθούσε να καλύπτει το βελγικό ποδόσφαιρο και κατά την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Η εξέλιξη εκείνη περιόρισε προσωρινά τον κίνδυνο να μείνουν οι διοργανώσεις χωρίς τηλεοπτική κάλυψη, αλλά η δικαστική εκκρεμότητα και οι οικονομικοί όροι του συμβολαίου παρέμεναν ανοικτοί.

Η συμφωνία της 29ης Ιουλίου προχωρά ένα αποφασιστικό βήμα παραπέρα. Η Pro League και η DAZN επιβεβαίωσαν τη συνεργασία τους έως το 2030 και τερμάτισαν τη νομική διαμάχη. Πρόκειται ουσιαστικά για επανεκκίνηση της σχέσης τους, με κοινό χρονικό ορίζοντα τη λήξη του αρχικού κύκλου δικαιωμάτων.

Η εμπιστευτικότητα δημιουργεί ένα κρίσιμο ερώτημα για την αγορά: εάν η DAZN θα συνεχίσει να καταβάλλει ολόκληρο το αρχικά συμφωνημένο ποσό των 84,2 εκατ. ευρώ ανά σεζόν ή εάν προέκυψε αναθεωρημένη οικονομική φόρμουλα. Πιθανά μεταβλητά ανταλλάγματα, εγγυημένα ποσά, εμπορικά μπόνους, κατανομή κινδύνου και ρυθμίσεις προηγούμενων οφειλών καλύπτονται από τη ρήτρα εμπιστευτικότητας.

Ανοικτό παραμένει επίσης το ζήτημα της διανομής. Η παρουσία των αγώνων αποκλειστικά ή κυρίως στην εφαρμογή της DAZN είχε βρεθεί στον πυρήνα της κρίσης. Επομένως, η δυνατότητα πρόσβασης του προϊόντος μέσα από ευρύτερα τηλεοπτικά πακέτα θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εμπορική επιτυχία της συμφωνίας.

Για την Pro League, η διάρκεια έως το 2030 προσφέρει τη δυνατότητα να σχεδιάσει με μεγαλύτερη ασφάλεια την κατανομή των εσόδων και τη χρηματοδότηση των διοργανώσεών της. Για τη DAZN, διατηρείται ένα σημαντικό εγχώριο αθλητικό προϊόν σε μία αγορά στην οποία έχει ήδη επενδύσει σε παραγωγή, προσωπικό, τεχνικές υποδομές και συνδρομητική βάση.

«Οι φίλαθλοι μπορούν να είναι ήσυχοι: επιτεύχθηκε συμφωνία έως το 2030», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Pro League, Λόριν Πάρις. Όπως τόνισε, η συμφωνία βάζει τέλος σε μία περίοδο αβεβαιότητας και επιτρέπει στις δύο πλευρές να στραφούν ξανά στο μέλλον.

Ο Πάρις έκανε λόγο για μία λύση που προσφέρει σαφήνεια και σταθερότητα, επισημαίνοντας ότι η ενέργεια της διοργανώτριας μπορεί πλέον να επικεντρωθεί στην ενίσχυση των πρωταθλημάτων και στη βελτίωση της ποδοσφαιρικής εμπειρίας των φιλάθλων.

Η σταθερότητα που αναζητούσαν οι σύλλογοι

Από την πλευρά της DAZN, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας στο Βέλγιο, Μάσιμο Ντ’ Αμάριο, δήλωσε ότι η πλατφόρμα μπορεί να αντιμετωπίσει ξανά το μέλλον με εμπιστοσύνη, μαζί με την Pro League και τους συλλόγους. Ο Ντ’ Αμάριο υπογράμμισε ότι το ποδόσφαιρο βρίσκεται στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της DAZN και ότι στόχος είναι να προσφέρεται στους φιλάθλους η καλύτερη δυνατή εμπειρία θέασης, ανεξάρτητα από τον τόπο, τον χρόνο και τη συσκευή παρακολούθησης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα συμφωνία αποτελεί την αρχή μιας στενής συνεργασίας, με κοινές φιλοδοξίες για την ανάπτυξη του βελγικού ποδοσφαίρου, την ενίσχυση της εμπειρίας των φιλάθλων και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους συλλόγους, τους ποδοσφαιριστές, τους χορηγούς και το κοινό.

Η ουσία για τις βελγικές ομάδες βρίσκεται στην αποκατάσταση της προβλεψιμότητας. Έπειτα από μήνες κατά τους οποίους η ροή δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ βρέθηκε σε αμφισβήτηση, οι σύλλογοι γνωρίζουν πλέον ότι υπάρχει τηλεοπτικός συνεργάτης μέχρι το 2030. Η νέα συμφωνία κλείνει τη δικαστική διαφορά, αλλά η πραγματική επιτυχία της θα κριθεί από την ομαλή καταβολή των χρημάτων, τη διεύρυνση της διανομής και την ανάπτυξη της συνδρομητικής βάσης. Η κρίση της περιόδου 2025-26 έδειξε ότι το ύψος μιας προσφοράς δεν αρκεί από μόνο του. Χρειάζεται εμπορικό σχέδιο που να στηρίζει τις δεσμεύσεις σε ολόκληρη τη διάρκεια του συμβολαίου.

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