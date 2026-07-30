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Η φανέλα που θα φορά η Κόμο του Δουβίκα στο ιστορικό ευρωπαϊκό «ταξίδι» (pics)

Ποδόσφαιρο
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Η ιταλική ομάδα ετοιμάζεται για την «παρθενική» παρουσία της στο Champions League και η εμφάνισή της τα «σπάει»!
Η φανέλα που θα φορά η Κόμο του Δουβίκα στο ιστορικό ευρωπαϊκό «ταξίδι» (pics)