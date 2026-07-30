Η φανέλα που θα φορά η Κόμο του Δουβίκα στο ιστορικό ευρωπαϊκό «ταξίδι» (pics)

🔵⚪️ Como are READY for the 2026/27 UEFA Champions League with this new kit. 🇮🇹😍 pic.twitter.com/W2QahTem15— EuroFoot (@eurofootcom) July 30, 2026
A camisa do Como para a temporada de estreia na Champions League tem o brasão da cidade e novo patrocinador – que estava presente apenas no terceiro kit do clube. pic.twitter.com/HAQo5r57Ai— Calciopédia (@calciopedia) July 27, 2026
OFFICIAL | Como 26/27 Home Kit— Kamil Berberler (@KamilBerberler) July 26, 2026
Inspired by the iconic waters of Lake Como. 🌊✨ pic.twitter.com/pFyFIBpJET