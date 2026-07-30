«Πενταπλός» Καλάθης στο Τοp-10 με τις κορυφαίες ασίστ της Αδριατικής Λίγκας (vid)

Απόλυτη κυριαρχία του Νικ Καλάθη στο Τop-10 με τις κορυφαίες ασίστ της Αδριατικής Λίγκας, με τον Έλληνα γκαρντ να πρωταγωνιστεί σε πέντε από τις 10 φάσεις.

Το πέρασμα του Νικ Καλάθη από την Παρτίζαν δεν ήταν μεγάλο σε διάρκεια, ωστόσο ο Έλληνας γκαρντ κατάφερε να αφήσει το στίγμα του με την παρουσία του στην σερβική ομάδα.

Ο πολύπειρος Έλληνας γκαρντ, που πλέον θα φοράει την φανέλα του ΠΑΟΚ την επόμενη αγωνιστική περίοδο κυριαρχεί στο Top-10 των καλύτερων ασίστ της περσινής Αδριατικής Λίγκας, καθώς, πρωταγωνιστεί σε πέντε φάσεις.

Συγκεκριμένα, ο 37χρονος πόιντ γκαρντ κατέκτησε την κορυφή με μια εντυπωσιακή ασίστ που έβγαλε κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, μετά από βουτιά στο παρκέ για να κλέψει την μπάλα, ενώ, δικές του είναι και οι θέσεις στο Νο.2, στο Νο.6, στο Νο.8 και το Νο.10.

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