Φωτιές σε Άνδρο και Ρέθυμνο: Τραυματίστηκαν ένας πυροσβέστης και ένας 71χρονος

Ο πυροσβέστης επιχειρούσε στην κατάσβεση της φωτιάς που καίει στο νησί.

Δύο τραυματισμοί καταγράφηκαν στα πύρινα μέτωπα που μαίνονται σε Ρέθυμνο και Άνδρο. Στην Κρήτη, ένας 71χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά εγκαύματα, ενώ στην Άνδρο ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού.

Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 71χρονος με ελαφρά εγκαύματα

Στην πυρκαγιά που καίει στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης, ένας 71χρονος υπέστη ελαφρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Στην περιοχή παραμένουν σε επιφυλακή δύο ασθενοφόρα για την κάλυψη τυχόν νέων αναγκών.

Άνδρος: Τραυματίστηκε πυροσβέστης – Απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι

Στην Άνδρο, διασώστες του ΕΚΑΒ παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε πυροσβέστη που υπέστη ελαφρά εγκαύματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού. Παράλληλα, πλήρωμα ασθενοφόρου συμμετείχε στον ασφαλή απεγκλωβισμό δύο ηλικιωμένων από την κατοικία τους, μεταφέροντάς τους σε προκαθορισμένο σημείο συγκέντρωσης.

Πηγή: ieidiseis.gr