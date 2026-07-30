Βιλερμπάν: «Κάποιες συμφωνίες θέλουν χρόνο, αυτό θα έχει αντίκτυπο στο μπάτζετ»

«Για αρκετά χρόνια, και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, εργαζόμαστε πάνω σε ένα φιλόδοξο έργο για την LDLC ASVEL. Είχαμε πολύ προχωρημένες συζητήσεις που μας έδωσαν ελπίδα για έναν προϋπολογισμό 2026-2027 που να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες μας. Δυστυχώς, οι συζητήσεις και οι συμφωνίες χρειάζονται περισσότερο χρόνο από τον αναμενόμενο για να οριστικοποιηθούν και αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο στη μισθοδοσία μας στην αρχή αυτής της σεζόν.»

Αυτή είναι μια δύσκολη καμπή που βιώνουμε, αλλά θέλω να επαναλάβω τις εθνικές και ευρωπαϊκές μας προοπτικές. Επομένως, αυτή η καθυστέρηση δεν θέτει υπό αμφισβήτηση το έργο μας, αποτελεί ένα περαιτέρω βήμα στην ανάπτυξή του.

Ορισμένοι επενδυτές, οι οποίοι είχαν ήδη επιβεβαιώσει τη δέσμευσή τους απέναντί ​​μας, έχουν επιβεβαιώσει εκ νέου την εμπιστοσύνη τους. Αυτό απαιτεί χρόνο και εργαζόμαστε για να εδραιώσουμε τη συμμετοχή και τη συνεργασία τους μαζί μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τους στόχους μας για την ανάπτυξη του συλλόγου.

Τόνι Πάρκερ».