Ντε Κολό: «Δεν είχα καλές σχέσεις με τον Κολέ, δεν έβαλα ποτέ τον εαυτό μου πάνω από την ομάδα»

Ο Νάντο Ντε Κολό σε δηλώσεις του αποκάλυψε πως δεν είχε τις καλύτερες σχέσεις με την προπονητή της Γαλλίας, Βενσάν Κολέ, κι εξήγησε τους λόγους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την εκκίνηση της συνεργασίας με τον Κολέ: «Ήταν πολύ περίπλοκη. Είχαμε μια πολύ καλή περίοδο από το 2019 μέχρι το 2021, αλλά τον υπόλοιπο χρόνο θα έλεγα ότι ήταν πολύ, πολύ ανάμεικτα τα συναισθήματα. Αν δεν έχεις μάθει να με γνωρίζεις μετά από 15 χρόνια, τότε υπάρχει πρόβλημα

Πιστεύω ότι στο EuroBasket 2015 θα έπρεπε να είχαμε κάνει τα πράγματα διαφορετικά. Ήταν λίγο μια αμερικανική λογική, όπου υπάρχει ο σταρ, η εικόνα, το σύμβολο της ομάδας και όλοι πρέπει να κινούνται γύρω από αυτόν».

Με τον τρόπο που σου φέρονται, εγώ θα είχα ήδη σταματήσει την Εθνική Γαλλίας. Μιλήσαμε για τα συστήματα, για πράγματα που όλοι γνώριζαν ήδη. Ήταν σημαντικό να αλλάξουμε κάποια πράγματα και να προχωρήσουμε».

Για την περίοδο από το 2019 ως το 2021: «Ήταν η περίοδος που νιώθαμε όλοι πιο άνετα. Καταλάβαμε καλύτερα ο ένας τον άλλον και αυτό φαινόταν στο γήπεδο. Του είπα: "Άκου, δεν είμαι πλέον 15 χρονών και μου μιλάς σαν να είμαι. Μίλα μου φυσιολογικά".

Σε άλλες χώρες, δεν είμαι σίγουρος ότι οι προπονητές θα μιλούσαν με αυτόν τον τρόπο στους παίκτες. Αυτό που με ενοχλούσε λίγο ήταν ότι ο Βενσάν σου εξηγούσε κάτι στην αρχή και στο τέλος καταλάβαινες ότι δεν ήταν αυτό που γινόταν.

Δεν έβαλα ποτέ τη μικρή μου προσωπικότητα πάνω από την ομάδα».