Κι επίσημα στη Μάλαγα ο Αμίν Νουά

Παίκτη της Μάλαγα αποτελεί κι επίσημα ο Αμίν Νουά, όπως ανακοίνωσε η ισπανική ομάδα.

Ο Γάλλος άσος έμεινε νωρίτερα ελεύθερος από τον Άρη και στη συνέχεια η Μάλαγα επισημοποίησε την απόκτησή του για τα επόμενα δύο χρόνια.

Υπενθυμίζουμε πως ο Άρης έχει βάλει ειδικό όρο στον Αμίν Νουά, έχοντας το δικαίωμα να ματσάρει κάθε προσφορά από ελληνική ομάδα στην διετία που έρχεται και να τον αποκτήσει.