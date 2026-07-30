Κι επίσημα στη Μάλαγα ο Αμίν Νουά

Ο Γάλλος άσος έμεινε νωρίτερα ελεύθερος από τον Άρη και στη συνέχεια η Μάλαγα επισημοποίησε την απόκτησή του για τα επόμενα δύο χρόνια.
Υπενθυμίζουμε πως ο Άρης έχει βάλει ειδικό όρο στον Αμίν Νουά, έχοντας το δικαίωμα να ματσάρει κάθε προσφορά από ελληνική ομάδα στην διετία που έρχεται και να τον αποκτήσει.
🚨Amine Noua, versatilidad para el Unicaja— UnicajaCB (@unicajaCB) July 30, 2026
🤗 ¡Bienvenido, @NouAmine_12!
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💚💜 #YoSoyDelUnicaja #BienvenueAmine pic.twitter.com/hILzxh40iJ