Μάγερ: «Αισθάνομαι ότι είμαι κάποιους... μήνες εδώ - Ο Νίκολιτς ο κύριος λόγος που ήρθα»

Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε για την προσαρμογή του στην ΑΕΚ, τον ρόλο που θα έχει μέσα στο γήπεδο αλλά και το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε για να πει το «ναι» η παρουσία του Νίκολιτς. Αποστολή Στην Ολλανδία.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Λόβρο Μάγερ:

Όταν σε είδε ο Νίκολιτς, χαμογέλασε όπως δεν είχε χαμογελάσει ίσως ακόμα και όταν πήρε το πρωτάθλημα. Πως νιώθεις γι' αυτό; «(Γέλια). Είναι αλήθεια, το είδα και εγώ αυτό το χαμόγελο. Χάρηκα και εγώ, όχι μόνο που είδα τον κοουτς, είδα και κάποιους ποδοσφαιριστές όπως ο Βίντα, ο Γιόβιτς, ο Γκατσίνοβιτς με τους οποίους είναι φυσιολογικό με αυτούς να είναι πιο εύκολη η επικοινωνία λόγω της γλώσσας αλλά πραγματικά αισθάνομαι ότι είμαι κάποιους... μήνες εδώ, οπότε αισθάνομαι και σίγουρος ότι πήρα μια σωστή απόφαση να έρθω στην ΑΕΚ».

Οι άνθρωποι της ΑΕΚ λένε ότι μπορείς να παίξεις σε πολλές θέσεις του κέντρου. Που νιώθεις πιο άνετα μέσα στο γήπεδο; «Ναι. Είναι αλήθεια ότι μπορώ να παίξω σε διάφορες θέσεις. Μπορώ να παίξω σαν εξτρέμ και να συγκλίνω προς τα μέσα, μπορώ να παίξω στο 6 και στο 8 ώστε να βοηθάω στην κυκλοφορία της μπάλας στο χώρο του κέντρου αλλά θα δούμε. Ό,τι αποφασίσει ο προπονητής, είμαι διαθέσιμος».

Ποιο ήταν το καθοριστικό στοιχείο που έπαιξε ρόλο να πάρεις την απόφαση του να έρθεις και πόσο ρόλο έπαιξαν ο Βίντα με τον Γιόβιτς; «Σίγουρα η παρουσία αυτών των παικτών με βοήθησε να πάρω αυτήν την απόφαση αλλά δεν είναι ο βασικός λόγος. Ο βασικός λόγος είναι ότι η ΑΕΚ, είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Είναι μια ομάδα που πέρυσι κατέκτησε το Πρωτάθλημα και ο μεγαλύτερος λόγος μπορώ να πω, είναι ο προπονητής ο οποίος με έπεισε για το πως με βλέπει μέσα στην ομάδα. Εχω δει το πως δουλεύει, πόσο φιλόδοξος είναι και αυτός είναι και ο κύριος λόγος που ήρθα».

Είχες μια δύσκολη χρονιά πέρυσι λόγω του υποβιβασμού της Βόλφσμπουργκ, φέτος στην ΑΕΚ. Το Champions League έπαιξε ρόλο για να πάρεις την απόφαση σου; «Φυσικά είναι πολύ σημαντικός παράγοντας να συμμετέχουμε στη League Phase του Champions League, γι' αυτό βρίσκομαι εδώ για να βοηθήσω την ομάδα να τα καταφέρει. Αλλά, και να μην τα καταφέρουμε, το να συμμετάσχουμε στο Europa League είναι κάτι πολύ μεγάλο. Ο βασικός μας στόχος πάντως, είναι το Champions League».