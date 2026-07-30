Ληστές επιτέθηκαν στον Φουσεϊνί της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ μέρα μεσημέρι! (vid)

Ο επιθετικός της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Μοχάμεντ Φουσεϊνί, έπεσε θύμα ληστείας στις Βρυξέλλες, όταν ομάδα πέντε κουκουλοφόρων του επιτέθηκε ενώ ήταν μέσα στο σταθμευμένο αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν βελγικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή (26/7) σε κεντρικό σημείο της πόλης. Οι δράστες άνοιξαν την πόρτα του οχήματος, έβγαλαν με τη βία τον 23χρονο Γκανέζο ποδοσφαιριστή από τη θέση του οδηγού και του αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο και το ρολόι του.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τη βελγική εφημερίδα «Het Laatste Nieuws» καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης. Σε αυτό διακρίνονται πέντε άτομα να περικυκλώνουν το αυτοκίνητο, ενώ τρεις από αυτούς τραβούν τον Φουσεϊνί έξω από το όχημα.

Ένας από τους δράστες τον ακινητοποιεί εφαρμόζοντάς του λαβή στον λαιμό, την ώρα που οι υπόλοιποι του αφαιρούν το ρολόι. Στη συνέχεια τον ρίχνουν στο έδαφος, όπου σταματά να αντιστέκεται.

Αφού ολοκλήρωσαν τη ληστεία, οι δράστες έψαξαν και το εσωτερικό του αυτοκινήτου πριν τραπούν σε φυγή.

Ο Φουσεϊνί μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, έχοντας υποστεί ελαφρά τραύματα, ωστόσο η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Μάλιστα, μία ημέρα αργότερα συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.