Ληστές επιτέθηκαν στον Φουσεϊνί της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ μέρα μεσημέρι! (vid)

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν βελγικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή (26/7) σε κεντρικό σημείο της πόλης. Οι δράστες άνοιξαν την πόρτα του οχήματος, έβγαλαν με τη βία τον 23χρονο Γκανέζο ποδοσφαιριστή από τη θέση του οδηγού και του αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο και το ρολόι του.
Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τη βελγική εφημερίδα «Het Laatste Nieuws» καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης. Σε αυτό διακρίνονται πέντε άτομα να περικυκλώνουν το αυτοκίνητο, ενώ τρεις από αυτούς τραβούν τον Φουσεϊνί έξω από το όχημα.
Ένας από τους δράστες τον ακινητοποιεί εφαρμόζοντάς του λαβή στον λαιμό, την ώρα που οι υπόλοιποι του αφαιρούν το ρολόι. Στη συνέχεια τον ρίχνουν στο έδαφος, όπου σταματά να αντιστέκεται.
Αφού ολοκλήρωσαν τη ληστεία, οι δράστες έψαξαν και το εσωτερικό του αυτοκινήτου πριν τραπούν σε φυγή.
Ο Φουσεϊνί μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, έχοντας υποστεί ελαφρά τραύματα, ωστόσο η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Μάλιστα, μία ημέρα αργότερα συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.
🔴🇧🇪 𝗟𝗲 𝗳𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗠𝗼𝗵𝗮𝗺𝗺𝗲𝗱 𝗙𝘂𝘀𝗲𝗶𝗻𝗶 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗱’𝘂𝗻𝗲 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗮̀ 𝗕𝗿𝘂𝘅𝗲𝗹𝗹𝗲𝘀 !— Capsule (@CapsuleInfoFR) July 28, 2026
Le Ghanéen, attaquant de l’Union Saint-Gilloise, a été agressé par cinq hommes cagoulés qui lui ont volé son téléphone ainsi… pic.twitter.com/QGoTMabtSg