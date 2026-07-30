Με Τάισον και Χατζηδιάκο η 11άδα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου (pic)

Με τον Τάισον στα εξτρέμ και τον Παντελή Χατζηδιάκο στα στόπερ η 11άδα του ΠΑΟΚ - Οι επιλογές του Αλέσιο Λίσι για τη ρεβάνς με τη Ντιναμό Κιέβου (30/7 20:45).

Ο Δικέφαλος καλείται να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-2 του πρώτου αγώνα της Πολωνίας, έχοντας μαζί του την παράδοση και το πλεονέκτημα της έδρας. Στην «καυτή» Τούμπα λοιπόν, ο Αλέσιο Λίσι επιστρατεύει τους Τάισον και Χατζηδιάκο για τη μεγάλη ρεβάνς.

Ο Γίρι Παβλένκα θα παραμείνει κάτω από τα ασπρόμαυρα δοκάρια, με τους Κένι, Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη και Γκόμες στην τετράδα της άμυνας από τα δεξιά προς τ' αριστερά. Ο Σανταμαρία θα βρεθεί ξανά στο πλευρό του Χρήστου Ζαφείρη, με τον Κωνσταντέλια στο «δέκα» στην αγαπημένη του θέση.

Ο Ανέστης Μύθου θα είναι ο βασικός φορ του Δικεφάλου με τους Ζίβκοβιτς και Τάισον να ξεκινούν στα «φτερά», εν τη απουσία του Τάχα Άλι, που τραυματίστηκε στον ώμο στον πρώτο αγώνα.

Για τη Ντιναμό Κιέβου ο Σούρκις θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας, με τους Σιτς-Μιχάβκο στα άκρα της άμυνας και τους Κεντζιόρα-Τιαρέ στα στόπερ. Μία πλήρως αλλαγμένη αμυντική γραμμή για τους Ουκρανούς, ενώ αλλάζει και ο βασικός τερματοφύλακας.

Ο Μπράζκο θα είναι στο «έξι» με τους Λόνβικ και Μπουγιάλσκι ελάχιστα πιο μπροστά του, δύο παίκτες που δεν αναμένονταν στη βασική σύνθεση. Βασικός προωθημένος ο Μάτβιι Πονομαρένκο με τους Ρεντούσκο και Βολόσιν στα εξτρέμ.