Θετική αρχή στα φιλικά της Πολωνίας ο Ατρόμητος (vid)

Με το... δεξί ο Ατρόμητος που επικράτησε του Άρη Λεμεσού (1-0).

Το πρώτο φιλικό στο Κιέλτσε της Πολωνίας και δεύτερο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας έδωσε ο Ατρόμητος, ο οποίος επικράτησε με 1-0 του Άρη Λεμεσού, σε ένα ματς με αρκετή ένταση, λίγες καλές στιγμές, αλλά χρήσιμα συμπεράσματα για τον Ντούσαν Κέρκεζ. Το γκολ σημείωσε ο Χάρης Τσιγγάρας στο 55', το πρώτο στην Πολωνία.

Ο Μάγκνουσον βρέθηκε στο πλάι του Σταυρόπουλου στο κέντρο της άμυνας, ενώ ο Νούνιες κάλυψε το αριστερό άκρο της επίθεσης, πλαισιώνοντας τον Τσούμπερ και τον Πνευμονίδη, πίσω από τον Τσιλούλη, στο ντεμπούτο των δυο καλοκαιριών αποκτημάτων.

Ο Ατρόμητος αμύνθηκε σωστά στα πρώτα 45 λεπτά, ενώ σε όσες καλές στιγμές προέκυψαν μπροστά από την εστία του, ο Χουτεσιώτης «φώναξε» παρών. Στο δεύτερο μέρος μπήκε καλύτερα, έβγαλε περισσότερη ένταση και αποφάσισε να πιέσει ψηλότερα, πράγμα που περιόρισε αισθητά τον αντίπαλό του. Η εικόνα του ανταμείφθηκε στο 55'. Ο Μουντές κέρδισε το κόρνερ, ο Τσακμάκης πήρε την κεφαλιά, η απόκρουση έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, αλλά ο Τσιγγάρας ήταν εκεί και διαμόρφωσε το τελικό 1-0.

Το δεύτερο φιλικό είναι απέναντι στη Σούντουβα (2/8, 13:00), στο Stepaniaka Stadium.

Πρώτο ημίχρονο: Χουτεσιώτης, Μπάτος, Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον, Παπαδόπουλος, Κώτσης, Μουτουσαμί, Πνευμονίδης Τσούμπερ, Νούνιες, Τσιλούλης.

Δεύτερο ημίχρονο: Αθανασίου, Μουντές, Τσακμάκης, Μήτογλου, Ούρονεν, Καραμάνης, Τσιγγάρας, Τζοβάρας, Τσούμπερ (58’ Αμπαρτζίδης), Πνευμονίδης (58’ Χότζα), Τσαντίλας.