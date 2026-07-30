Το «αντίο» του Κάνγκουα στην Χάποελ: «Αυτή η διαδρομή ξεπέρασε κάθε προσδοκία» (pic)

Ο Κινγκς Κάνγκουα αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media την Χάποελ Μπερ Σεβά.

Ο μέσος από την Ζάμπια αποτελεί πλέον παίκτη του Παναθηναϊκού και μέσα από τα social media αποχαιρέτησε την Χάποελ Μπερ Σεβά, με την οποία κατάφερε να κατακτήσει τίτλους, να αναδειχθεί MVP του Πρωταθλήματος και να μπει στο Hall of Fame του συλλόγου.

Φυσικά ο Κάνγκουα δεν ξέχασε την διαδρομή που είχε στο Ισραήλ και με ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτησε την πρώην -πλέον- ομάδα του.

Αναλυτικά το μήνυμά του:

«Από την άφιξή μου στη Χάποελ Μπερ Σεβά ως νεαρός παίκτης που δεν είχε τίποτα άλλο παρά ένα όνειρο, μέχρι την αποχώρησή μου ως μέλος του Hall of Fame… αυτή η διαδρομή ξεπέρασε κάθε προσδοκία που είχα ποτέ.

Μαζί πανηγυρίσαμε τίτλους, επαναφέραμε αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και είχα την τιμή να αναδειχθώ παίκτης της σεζόν στο Πρωτάθλημα του Ισραήλ. Το να κλείνω αυτό το κεφάλαιο με την ένταξή μου στο Hall of Fame της Χάποελ Μπερ Σεβά αποτελεί προνόμιο που θα κουβαλάω μαζί μου για πάντα.

Στους συμπαίκτες, τους προπονητές, το επιτελείο, τη διοίκηση και, πάνω απ’ όλα, στους απίστευτους φιλάθλους: σας ευχαριστώ που πιστέψατε σε εμένα, που σταθήκατε στο πλευρό μου και που με κάνατε να νιώσω σαν στο σπίτι μου από την πρώτη κιόλας μέρα. Το να φορώ αυτό το έμβλημα υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες τιμές της καριέρας μου και η Χάποελ Μπερ Σεβά θα κατέχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.



Σας ευχαριστώ για όλα. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων».