Πένθος στον Εθνικό Αστέρα: Πέθανε ο ιστορικός πρόεδρος Νίκος Παπαδόπουλος

Το ελληνικό ποδόσφαιρο και η οικογένεια του Εθνικού Αστέρα Καισαριανής θρηνούν την απώλεια του Νίκου Παπαδόπουλου, του ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, σκορπίζοντας θλίψη σε όσους συνεργάστηκαν μαζί του και στους φίλους της ομάδας της Καισαριανής.

Διετέλεσε πρόεδρος του Εθνικού Αστέρα για 20 χρόνια, από το 1991 έως το 2011, αποτελώντας μία από τις πιο εμβληματικές διοικητικές μορφές του συλλόγου.

Η κορυφαία στιγμή της θητείας του ήταν η άνοδος και η καθιέρωση του Εθνικού Αστέρα στην Α' Εθνική, με την τετραετία 1998-2002 να αποτελεί τη «χρυσή εποχή» της ομάδας. Υπό τη διοίκησή του, ο σύλλογος έζησε τις σημαντικότερες διακρίσεις της ιστορίας του και καθιερώθηκε στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να αφήνει πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη στον Εθνικό Αστέρα και στο ελληνικό αθλητικό στερέωμα.