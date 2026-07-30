Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα που παρατάσσει ο Νίστρουπ κόντρα στην Πάκσι

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ παρατάσσει στην ρεβάνς απέναντι στην Πάκσι την ενδεκάδα που χρησιμοποίησε και στο πρώτο ματς της Ουγγαρίας.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε λίγη ώρα (21:30) την Πάκσι στο ΟΑΚΑ, με στόχο να υπερασπιστεί το 1-2 της Ουγγαρίας και να «σφραγίσει» με αυτό τον τρόπο την πρόκριση για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ λοιπόν κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως δεν μπορεί να υπολογίζει στους Καλάμπρια, Ίνγκασον, Ντέσερς και Κρίστιανσεν.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Πένια, με τους Κυριακόπουλο και Τσάπρα στα άκρα της άμυνας και τους Ντε Φράι και Τουμπά να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.

Στα χαφ θα βρίσκονται οι Καμαρά και Τσέριν, με τον Γιάγκουσιτς σε ελεύθερο ρόλο μπροστά τους, τους Αντίνο και Ζαρουρί στα «φτερά» και τον Τετέι στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τσιριβέγια, Παντελίδης, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Μπινιάρης, Φαν Ντρόνγκελεν, Λάβδας, Ραστόντερ.

Η ενδεκάδα της Πάκσι: Κοβάτσικ, Ζέκε, Σαμπό, Βας, Λαπού, Παπ, Βίντεκερ, Γκιόρφι, Πέτο, Χόρβαθ, Σάλαϊ.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Ρατς, Γκιετβάν, Βέσεϊ, Μπάλογκ, Χαν, Χάραστι, Κούζμα, Μπόντε, Γιούρκιτς, Λέντσερ, Σκέσαρντι, Τοθ.