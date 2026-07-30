Ακατάλληλο το «Βαγέκας» λίγες ημέρες πριν από τη «σέντρα»! (vid)

Σοβαρό πρόβλημα προέκυψε στις τάξεις της Ράγιο, καθώς το θρυλικό «Βαγέκας» είναι σε άθλια κατάσταση. Η ομάδα της Μαδρίτης που απέκλεισε την ΑΕΚ στα προημιτελικά και έφθασε ως τον τελικό του Conference League, κινδυνεύει να μείνει «άστεγη»!
Με μόνο 16 ημέρες να απομένουν μέχρι να ξεκινήσει η νέα σεζόν, απαγορεύτηκε στη Ράγιο να φιλοξενεί αγώνες στο πλαίσιο της La Liga για λόγους υγείας και ασφαλείας! Κάτι που είχαν επισημάνει και οι άνθρωποι τις Ένωσης όταν αναμετρήθηκαν τον Απρίλιο...
🇪🇸🚨 Rayo Vallecano have been banned from hosting matches at Vallecas after health and safety concerns left the stadium unfit for La Liga football — with only 16 days remaining until the new season kicks off. 😳— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) July 30, 2026
What a turnaround. Just weeks after reaching a European final, Rayo… pic.twitter.com/PWvikvcJS9