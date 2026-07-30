Ακατάλληλο το «Βαγέκας» λίγες ημέρες πριν από τη «σέντρα»! (vid)

Δύο μήνες μετά τον τελικό του Conference League και 16 ημέρες πριν την έναρξη της La Liga, η Ράγιο Βαγεκάνο εκπέμπει «sos»!

Σοβαρό πρόβλημα προέκυψε στις τάξεις της Ράγιο, καθώς το θρυλικό «Βαγέκας» είναι σε άθλια κατάσταση. Η ομάδα της Μαδρίτης που απέκλεισε την ΑΕΚ στα προημιτελικά και έφθασε ως τον τελικό του Conference League, κινδυνεύει να μείνει «άστεγη»!

Με μόνο 16 ημέρες να απομένουν μέχρι να ξεκινήσει η νέα σεζόν, απαγορεύτηκε στη Ράγιο να φιλοξενεί αγώνες στο πλαίσιο της La Liga για λόγους υγείας και ασφαλείας! Κάτι που είχαν επισημάνει και οι άνθρωποι τις Ένωσης όταν αναμετρήθηκαν τον Απρίλιο...