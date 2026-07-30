Φωτιά στην Πρέβελη: Στις φλόγες το φοινικόδασος – Διασώθηκαν 51 άνθρωποι από την παραλία (vid)

Η μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στο νότιο Ρέθυμνο επεκτάθηκε το απόγευμα της Πέμπτης έως το εμβληματικό φοινικόδασος της Πρέβελης, προκαλώντας σοβαρή ανησυχία για ένα από τα σημαντικότερα φυσικά οικοσυστήματα της Κρήτης.

Οι ισχυροί άνεμοι και οι συνεχείς αναζωπυρώσεις δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες συνεχίζουν να επιχειρούν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς και την προστασία της περιοχής.

Την ίδια ώρα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στην παραλία της Πρέβελης, όπου δεκάδες πολίτες εγκλωβίστηκαν λόγω της πυρκαγιάς και των πυκνών καπνών.

Συνολικά 51 άτομα απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια από τη θαλάσσια περιοχή, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικών σκαφών. Στην επιχείρηση συμμετείχε περιπολικό του Λιμενικού και δύο ιδιωτικά σκάφη, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή έπνεαν άνεμοι έως και 8 μποφόρ.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, χωρίς να αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να συνεχίζουν τις προσπάθειες για την ανάσχεση του μετώπου, ενώ πλωτά μέσα παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν νέων περιστατικών στην ευρύτερη περιοχή.