Live Streaming: Ατρόμητος - Άρης Λεμεσού

Οι Περιστεριώτες δίνουν το πρώτο φιλικό προετοιμασίας στην Πολωνία και δεύτερο συνολικά, κόντρα στους Κύπριους.

Δείτε live το φιλικό του Ατρομήτου κόντρα στον Άρη Λεμεσού: