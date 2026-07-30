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Live Streaming: Ατρόμητος - Άρης Λεμεσού

Ποδόσφαιρο
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Οι Περιστεριώτες δίνουν το πρώτο φιλικό προετοιμασίας στην Πολωνία και δεύτερο συνολικά, κόντρα στους Κύπριους.

Δείτε live το φιλικό του Ατρομήτου κόντρα στον Άρη Λεμεσού: 

Live Streaming: Ατρόμητος - Άρης Λεμεσού