Τα δικαστήρια έβαλαν… χέρι στο DAZN και συνεχίζει να μεταδίδει αγώνες Βελγίου

Η πλατφόρμα streaming υποχρεώνεται να τιμήσει μέχρι τέλους το συμβόλαιο με την Jupiler Pro League, παρά τη μονομερή απόπειρα αποχώρησης. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

To DAZN προσπάθησε στα τέλη Νοεμβρίου να τραβήξει χειρόφρενο στο βελγικό ποδόσφαιρο, επικαλούμενο «αδυναμία εξασφάλισης βιώσιμης διανομής» μέσω τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: το deal δεν βγαίνει οικονομικά. Το Βέλγιο όμως απάντησε με διαιτησία και όχι με διαπραγμάτευση.

Η υπόθεση κατέληξε στο Cepani, τον βελγικό φορέα διαιτησίας, και η απόφαση ήταν κόφτης. Το DAZN υποχρεώνεται να συνεχίσει κανονικά τις μεταδόσεις της Jupiler Pro League και να καταβάλει όλες τις οφειλόμενες και μελλοντικές δόσεις έως το τέλος της σεζόν 2025-26.

Η απόφαση του Cepani δεν αφήνει πολλά περιθώρια για ερμηνείες. Το DAZN οφείλει να συνεχίσει την παραγωγή και τη μετάδοση των αγώνων, να πληρώσει το ποσό του Νοεμβρίου που είχε παγώσει, να εφαρμόσει τα συμφωνημένα μέτρα κατά της πειρατείας και του geo-blocking και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για διανομή.

DAZN: Συνεχίζουμε αλλά δεν υποχωρούμε

Ο CEO της λίγκας, Lorin Party, χαιρέτισε την απόφαση ως νίκη για τους φιλάθλους, τις ομάδες και συνολικά το βελγικό ποδόσφαιρο. Και έχει ένα point. Σε μια εποχή που τα τηλεοπτικά δικαιώματα μοιάζουν με κινούμενη άμμο, η σταθερότητα είναι σχεδόν επαναστατική πράξη. Τα προσωρινά μέτρα θα ισχύουν μέχρι το τέλος της σεζόν ή έως ότου το πλήρες διαιτητικό δικαστήριο αποφανθεί επί της ουσίας, κάτι που αναμένεται την άνοιξη του 2026.

Το DAZN από την πλευρά της κράτησε διπλή γραμμή. Από τη μία επιβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει την παραγωγή και τις μεταδόσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς, επικαλούμενη μάλιστα ότι αυτό το είχε δεσμευτεί και πριν τη διαιτησία. Από την άλλη ξεκαθάρισε ότι θεωρεί τη σύμβαση νομίμως λήξασα και αναμένει δικαίωση στη βασική διαιτησία.

Το μήνυμα προς την αγορά

Ο CEO του DAZN Belgium, Massimo D’Amario, τόνισε ότι τα προσωρινά μέτρα δεν αποτελούν κρίση επί της νομικής θέσης της εταιρείας και άφησε αιχμές για ζητήματα συμμόρφωσης με το δίκαιο ανταγωνισμού. Με λίγα λόγια… παίζουμε τώρα, διαφωνούμε μετά.

Η υπόθεση DAZN – Βελγίου στέλνει καθαρό μήνυμα σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά δικαιωμάτων. Τα συμβόλαια δεν είναι streaming trials. Δεν τα ακυρώνεις επειδή δεν σου έκατσε το distribution. Η παλιά σχολή λέει «υπογραφή ίσον ευθύνη» και εδώ αυτή η αρχή επέστρεψε με διαιτητική σφραγίδα.

Για τις λίγκες είναι ανάσα.

Για τις πλατφόρμες, προειδοποίηση. Το μέλλον του sports streaming μπορεί να είναι ψηφιακό, αλλά οι κανόνες παραμένουν αναλογικοί και σκληροί.

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