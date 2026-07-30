«Στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης ο Άρμονι Μπρουκς»

Σύμφωνα με Ιταλικά δημοσιεύματα ο Αρμόνι Μπρουκς βρίσκεται στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς η παρουσία του στην Βιλερμπάν θεωρείται αβέβαιη.

Οι εξελίξεις στην Βιλερμπάν «τρέχουν» με γοργούς ρυθμούς και όλες οι ομάδες της Euroleague βρίσκονται σε συναγερμό, καθώς οι παίκτες της Γαλλικής ομάδας ανά πάσα στιγμή μπορούν να βγουν στην αγορά, με το παράδειγμα του Σιλβέν Φρανσίσκο να είναι τρανταχτό.

Ένας παίκτης που φαίνεται αβέβαιη η παρουσία του στην ομάδα του Λυόν είναι ο Αρμόνι Μπρουκς. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι του Sportando η Ρεάλ Μαδρίτης παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Βιλερμπάν τις τελευταίες ώρες και έχει βάλει στο στόχαστρο της τον Αμερικανό γκαρντ.

Ο Μπρουκς τη σεζόν που μας πέρασε σημείωσε πολύ καλές εμφανίσεις με την Αρμάνι, καθώς στη EuroLeague μέτρησε 13.1 πόντους, 3.5 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ και 41.6% στο τρίποντο.