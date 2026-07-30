Έντι Χόου: Φεύγει από τη Νιούκαστλ, έχοντας γράψει ιστορία (pics)

Έτοιμο είναι να κλείσει ένα μεγάλο κεφάλαιο στη Νιούκαστλ, καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο Έντι Χόου ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τις «Καρακάξες», ο οποίος σε πέντε σεζόν στον αγγλικό σύλλογο και σε 231 ματς, κατάφερε να κατακτήσει το League Cup το 2025 αλλά και να συμμετάσχει στο Champions League, αλλάζοντας επίπεδο τους «ασπρόμαυρους», έχοντας γράψει το όνομα του με «χρυσά γράμματα» στην ιστορία της ομάδας.
Σε αυτό το χρονικό διάστημα, σύμφωνα με πληροφορίες της Opta, τα ποσοστά νικών του Χόου έφτασαν σε εντυπωσιακά επίπεδα σε Premier League και League Cup.
Συγκεκριμένα, στο αγγλικό πρωτάθλημα, ο 48χρονος τεχνικός κατάφερε να καταγράψει το δεύτερο καλύτερο ποσοστό νικών στην ιστορία του συλλόγου με 84 νίκες σε 179 αναμετρήσεις (46,9%), πίσω μόνο από τον Κέβιν Κίγκαν (51,2%).
Παράλληλα, στο League Cup «χτύπησε» κορυφή, έχοντας το καλύτερο ποσοστό νικών στην ιστορία της Νιούκαστλ με το εντυπωσιακό 73% και 16 νίκες σε 22 ματς, με το αποκορύφωμα να έρχεται με την κατάκτηση του κυπέλλου τη σεζόν 2024/25.