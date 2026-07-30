Έντι Χόου: Φεύγει από τη Νιούκαστλ, έχοντας γράψει ιστορία (pics)

Ο Έντι Χόου βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου της Νιούκαστλ, έχοντας καταγράψει μια σημαντική πορεία με τις «Καρακάξες» σε Premier League και… League cup, με τα ποσοστά νικών του Άγγλου προπονητή να είναι εντυπωσιακά.

Έτοιμο είναι να κλείσει ένα μεγάλο κεφάλαιο στη Νιούκαστλ, καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο Έντι Χόου ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τις «Καρακάξες», ο οποίος σε πέντε σεζόν στον αγγλικό σύλλογο και σε 231 ματς, κατάφερε να κατακτήσει το League Cup το 2025 αλλά και να συμμετάσχει στο Champions League, αλλάζοντας επίπεδο τους «ασπρόμαυρους», έχοντας γράψει το όνομα του με «χρυσά γράμματα» στην ιστορία της ομάδας.

Σε αυτό το χρονικό διάστημα, σύμφωνα με πληροφορίες της Opta, τα ποσοστά νικών του Χόου έφτασαν σε εντυπωσιακά επίπεδα σε Premier League και League Cup.

Συγκεκριμένα, στο αγγλικό πρωτάθλημα, ο 48χρονος τεχνικός κατάφερε να καταγράψει το δεύτερο καλύτερο ποσοστό νικών στην ιστορία του συλλόγου με 84 νίκες σε 179 αναμετρήσεις (46,9%), πίσω μόνο από τον Κέβιν Κίγκαν (51,2%).

Παράλληλα, στο League Cup «χτύπησε» κορυφή, έχοντας το καλύτερο ποσοστό νικών στην ιστορία της Νιούκαστλ με το εντυπωσιακό 73% και 16 νίκες σε 22 ματς, με το αποκορύφωμα να έρχεται με την κατάκτηση του κυπέλλου τη σεζόν 2024/25.

🚨💣 EXCLUSIVE: Eddie Howe set to part ways with Newcastle with immediate effect.



Big developments expected at #NUFC with decision to change + talks already starting for his replacement. ⚪️⚫️ pic.twitter.com/6leKLrXron — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2026

46.9% - Only Kevin Keegan (51.2%) has a better Premier League win percentage as Newcastle United manager than Eddie Howe (46.9%), who won 84 of his 179 games in charge.



Departing. https://t.co/ojQojKTjLe pic.twitter.com/THwAXnZWqz — OptaJoe (@OptaJoe) July 30, 2026

73% - Eddie Howe won 73% of his League Cup matches at Newcastle United (16 / 22), the best win ratio by any Magpies manager in that competition.



Triumph. pic.twitter.com/DZLIvzDRch — OptaJoe (@OptaJoe) July 30, 2026



