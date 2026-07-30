«Συμφώνησε με τον Ολυμπιακό ο Σαλάχ-Εντίν – Στα 8 εκατ. ευρώ η μεταγραφή»

Παρότι τις προηγούμενες ώρες υπήρχαν αναφορές από την Ολλανδία πως ο 23χρονος φουλ-μπακ δεν ήταν ιδιαίτερα θετικός στο ενδεχόμενο να αγωνιστεί στην Ελλάδα, τα ιταλικά Μέσα επιμένουν πως ο παίκτης αναμένεται να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού.
Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στις πλευρές, με το κόστος της μεταγραφής να ανέρχεται περίπου στα 8 εκατ. ευρώ. Ο Σαλάχ-Εντίν αναμένεται σύντομα να ταξιδέψει στην Ελλάδα, ώστε να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του στους Πειραιώτες.