«Συμφώνησε με τον Ολυμπιακό ο Σαλάχ-Εντίν – Στα 8 εκατ. ευρώ η μεταγραφή»

Στον Ολυμπιακό φαίνεται πως καταλήγει ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία. Το «Tuttomercatoweb», επικαλούμενο πληροφορίες από τη «Gazzetta dello Sport», υποστηρίζει πως ο Μαροκινός αριστερός μπακ έχει συμφωνήσει με τους «ερυθρόλευκους» και η μεταγραφή του βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Παρότι τις προηγούμενες ώρες υπήρχαν αναφορές από την Ολλανδία πως ο 23χρονος φουλ-μπακ δεν ήταν ιδιαίτερα θετικός στο ενδεχόμενο να αγωνιστεί στην Ελλάδα, τα ιταλικά Μέσα επιμένουν πως ο παίκτης αναμένεται να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στις πλευρές, με το κόστος της μεταγραφής να ανέρχεται περίπου στα 8 εκατ. ευρώ. Ο Σαλάχ-Εντίν αναμένεται σύντομα να ταξιδέψει στην Ελλάδα, ώστε να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του στους Πειραιώτες.