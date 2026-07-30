Μια μοναδική ποδηλατική πρόκληση στην καρδιά της Δυτικής Μάνης – Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026

O Δήμος Δυτικής Μάνης, με στόχο την προώθηση του αθλητισμού, την ανάπτυξη της ποδηλατικής κουλτούρας και την ανάδειξη των μοναδικών ημιορεινών χωριών και του φυσικού πλούτου της περιοχής, διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το Bike Vertical Challenge.

Η συναρπαστική ποδηλατική ανάβαση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026, προσκαλώντας ποδηλάτες κάθε επιπέδου να ζήσουν μια ξεχωριστή αθλητική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα τοπία της Ελλάδας.

Η διαδρομή του Bike Vertical Challenge έχει μήκος 8 χιλιόμετρα, με σημείο εκκίνησης το γραφικό χωριό Κάμπος Δυτικής Μάνης και τερματισμό στο ορεινό χωριό Βόρειο. Οι συμμετέχοντες θα δοκιμάσουν τις αντοχές τους σε μια εντυπωσιακή ανάβαση με +342 μέτρα θετικής υψομετρικής διαφοράς, απολαμβάνοντας παράλληλα τη μοναδική θέα και το αυθεντικό μανιάτικο τοπίο. Μετά τον τερματισμό, η επιστροφή των αθλητών θα πραγματοποιηθεί μέσω της ίδιας διαδρομής προς το σημείο εκκίνησης.

Το Bike Vertical Challenge απευθύνεται τόσο σε έμπειρους ποδηλάτες που αναζητούν μια δυνατή αγωνιστική πρόκληση, όσο και σε όλους όσοι αγαπούν την ποδηλασία και θέλουν να συνδυάσουν την άθληση με την εξερεύνηση ενός ξεχωριστού προορισμού.

Δωρεάν συμμετοχή για όλους!

Η συμμετοχή στο 2ο Bike Vertical Challenge είναι δωρεάν για όλους τους ενδιαφερόμενους. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ολοκλήρωση της εγγραφής μέσω της επίσημης φόρμας συμμετοχής.

Οι εγγραφές έχουν ήδη ανοίξει και θα παραμείνουν διαθέσιμες έως και την 31η Αυγούστου 2026.

Εγγραφές:

https://results.chronolog.gr/registrationc1.aspx?h=1e71a80dbe418a2ad1bd219ae6750aa5&l=GR

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Ραντεβού στη Δυτική Μάνη για μια μοναδική ποδηλατική εμπειρία γεμάτη πρόκληση, φύση και αυθεντική μανιάτικη φιλοξενία!

Η Οργανωτική Επιτροπή