Έδωσαν τα χέρια Ρόδρι και Ρεάλ Μαδρίτης – Προχωράει η συμφωνία και με τη Μάντσεστερ Σίτι (pic)

Η Ρεάλ Μαδρίτης συμφώνησε με τον Ρόδρι, με τον Ισπανό μέσο να δίνει τα χέρια με τη «βασίλισσα» για συμβόλαιο έως το 2030.

Έτοιμη για μια σπουδαία μεταγραφή είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, οι Μαδριλένοι συμφώνησαν με τον Ρόδρι, προσφέροντάς του συμβόλαιο μέχρι το 2030 με το κόστος του deal να φτάνει τα 60 εκατομμύρια.

Παρά την προσπάθεια της Σίτι να δέσει τον 30χρονο με συμβόλαιο και τη διάψευση της συγκεκριμένης είδησης από τον ίδιο τον Μαρέσκα, η πρόθεση του Ισπανού μέσου είναι ξεκάθαρη, με τον ίδιο να θέλει να αγωνιστεί με τη φανέλα της Ρεάλ.

Όπως αποκαλύπτει ο Νικολό Σίρα, Ο Φλορεντίνο Πέρεθ έχει αναλάβει προσωπικά το θέμα, θέλοντας να επισπεύσει την υπόθεση και να κλείσει άμεσα τον πολυτιμότερο παίκτη του Μουντιάλ.

Ο Ρόδρι υποβλήθηκε πριν λίγα εικοσιτετράωρα σε χειρουργική επέμβαση με σκοπό να ξεκινήσει άμεσα η αποθεραπεία του και να είναι έτοιμος να επιστρέψει στην ενεργό δράση, αποχωρώντας από την Premier League έπειτα από επτά χρόνια.