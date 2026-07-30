Αποκαλυπτική συνέντευξη Κριστιάνο: «Ο Φλορεντίνο ήθελε να μείνω στη Ρεάλ» (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έδωσε μια σπάνια συνέντευξη και μίλησε για την Ρεάλ, τις συνθήκες που τον έκαναν να φύγει για την Γιουβέντους και τον γιο του

Σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη εφ' όλης της ύλης, ο Κριστιάνο Ρονάλντο μίλησε στο Εντουάρντο Αγκίρε της «El Chiringuito» για την Ρεάλ, την καριέρα του και τον γιο του.

Αναλυτικά:

«Το κεφάλαιό μου στη Ρεάλ θεωρούσα ότι είχε κλείσει. Ήθελα ένα διαφορετικό κίνητρο. Όταν βρισκόμασταν σε διαπραγματεύσεις με τη Γιουβέντους, ο Φλορεντίνο ήθελε να επιστρέψω, αλλά δεν μπορούσα. Είχα ήδη δώσει τον λόγο μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ronaldo explains why he left Real Madrid.



Florentino Pérez eventually changed his mind and wanted him to stay, but by then Ronaldo had already given his word to Juventus and he chose to honour it. pic.twitter.com/sLO0GeUhn0 — KALYJAY (@gyaigyimii) July 29, 2026

«Όταν ήμουν στη Ρεάλ και αστοχούσα σε πέναλτι, κλειδωνόμουν στο δωμάτιό μου, έσβηνα τα φώτα και καθόμουν θυμωμένος, μιλώντας μόνος μου. Ορισμένες φορές δεν έτρωγα ούτε βραδινό. Συνέχιζα να αναρωτιέμαι γιατί έστειλα την μπάλα στη δεξιά πλευρά», είπε.

“I’ve been preparing for retirement since I was 28. I built several companies, invested in hotels, clinics and recovery businesses because football doesn’t last forever. I even spoke to Pepe to ask him what retirement is really like.”



— Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/3JqVbrvbu8 — carter🌚 (@carter8f) July 29, 2026

«Ο γιος μου βλέπει βίντεο με τον Εμπαπέ, τον Μπέλιγχαμ και τον Καμαβινγκά και μου λέει ότι ο Εμπαπέ είναι καλύτερος από εμένα. Του απαντώ ότι έχω πετύχει περισσότερα γκολ. Μετά του θυμίζω ότι ο Εμπαπέ έχασε πέναλτι και εκείνος μου λέει: “Κι εσύ έχασες ένα”», είπε γελώντας.