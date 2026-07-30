Αποκαλυπτική συνέντευξη Κριστιάνο: «Ο Φλορεντίνο ήθελε να μείνω στη Ρεάλ» (vid)

Σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη εφ' όλης της ύλης, ο Κριστιάνο Ρονάλντο μίλησε στο Εντουάρντο Αγκίρε της «El Chiringuito» για την Ρεάλ, την καριέρα του και τον γιο του.
Αναλυτικά:
«Το κεφάλαιό μου στη Ρεάλ θεωρούσα ότι είχε κλείσει. Ήθελα ένα διαφορετικό κίνητρο. Όταν βρισκόμασταν σε διαπραγματεύσεις με τη Γιουβέντους, ο Φλορεντίνο ήθελε να επιστρέψω, αλλά δεν μπορούσα. Είχα ήδη δώσει τον λόγο μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Όταν ήμουν στη Ρεάλ και αστοχούσα σε πέναλτι, κλειδωνόμουν στο δωμάτιό μου, έσβηνα τα φώτα και καθόμουν θυμωμένος, μιλώντας μόνος μου. Ορισμένες φορές δεν έτρωγα ούτε βραδινό. Συνέχιζα να αναρωτιέμαι γιατί έστειλα την μπάλα στη δεξιά πλευρά», είπε.
«Ο γιος μου βλέπει βίντεο με τον Εμπαπέ, τον Μπέλιγχαμ και τον Καμαβινγκά και μου λέει ότι ο Εμπαπέ είναι καλύτερος από εμένα. Του απαντώ ότι έχω πετύχει περισσότερα γκολ. Μετά του θυμίζω ότι ο Εμπαπέ έχασε πέναλτι και εκείνος μου λέει: “Κι εσύ έχασες ένα”», είπε γελώντας.