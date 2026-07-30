ΑΕΚ: Κινείται και για αριστερό μπακ

Η ΑΕΚ θα αποκτήσει και έναν αριστερό μπακ τις επόμενες μέρες, ψάχνοντας μια ποιοτική προσθήκη.

Για την απόκτηση ενός αριστερού μπακ θα κινηθεί η ΑΕΚ τις επόμενες μέρες, εκτός από τη δεδομένη μεταγραφή του χαφ, κάτι που δεν προέκυψε από το χθεσινό φιλικό με τη Σάμσουνσπορ και την όχι καλή εικόνα του Τζέιμς Πένραϊς. Η απόδοση του Σκωτσέζου επιβεβαίωσε την άποψη που είχε δημιουργηθεί, ότι η Ένωση χρειάζεται κάποιον καλύτερο μπακ, που να κουμπώνει καλύτερα στο αγωνιστικό πλάνο του Νίκολιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός στα προηγούμενα φιλικά ματς είχε ως βασική επιλογή αριστερά τον Πήλιο, με τον Πένραϊς να χάνει έδαφος. Από πέρυσι που αποκτήθηκε, δεν κατάφερε να προσφέρει όσα περίμεναν στην ΑΕΚ, κυρίως στο επιθετικό κομμάτι. Η απόφαση δεν έχει να κάνει με τον χθεσινό τραυματισμό του παίκτη, για τον οποίο σήμερα θα γίνει γνωστό αν πρόκειται για κάτι σοβαρό, αλλά με τα όσα έχει δείξει ο Σκωτσέζος όλο το διάστημα της παρουσίας του στην ομάδα.

