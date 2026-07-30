«Έχει προτάσεις από ομάδες της Euroleague o σταρ των καρφωμάτων, Μακ ΜακΚλάνγκ»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BasketNews ο σταρ των διαγωνισμών καρφωμάτων Μακ ΜακΚλάνγκ, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ομάδων της Euroleague και δεν αποκλείεται να περάσει την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.

Έτοιμος να ανοίξει ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα του είναι Μακ ΜακΚλάνγκ. Ο σταρ των διαγωνισμών καρφωμάτων που τρέλανε το NBA, με τα άλματά του, σύμφωνα με δημοσίευμα του BasketNews, φαίνεται πως θα... μετακομίσει στην Ευρώπη, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Ουρμπόνας ο παίκτης έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες της EuroLeague και είναι ολοένα και πιο πιθανό να κάνει τη μεγάλη «στροφή» στην καριέρα του.

Ο Μακ ΜακΚλάνγκ, προέρχεται από μία ιστορική σεζόν στην G-Leauge, όπου είχε μ.ο 29.5 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 7.6 ασίστ ανά αγώνα, κερδίζοντας το δεύτερο συνεχόμενο βραβείο του MVP στο πρωτάθλημα, ενώ έχει κερδίσε τρεις φορές των διαγωνισμό καρφωμάτων.