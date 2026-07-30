Άρης: Δεύτερο φιλικό επί ιταλικού εδάφους απέναντι στην Μόντσα

Ακόμη ένα φιλικό παιχνίδι για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου απέναντι στην Μόντσα (19:00)

Ώρα για ακόμη ένα τεστ για τους παίκτες του Άρη. Οι κιτρινόμαυροι αντιμετωπίζουν την ιταλική Μόντσα (19:00), στο πλαίσιο της παρουσίας της ομάδας στην γειτονική χώρα.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου θα έχει την δυνατότητα να δοκιμάσει περισσότερα πράγματα συγκριτικά με το πρώτο "ξεμούδιασμα" απέναντι στην Αταλάντα, με την Μόντσα να θεωρείται μια καλή δοκιμασία και εξάσκηση, για τις αναμετρήσεις που θα βρεθούν στον δρόμο της ομάδας της Θεσσαλονίκης, απέναντι σε κλειστές άμυνες.

Οι παίκτες του Άρη θυμίζουμε πως επιστρέφουν αύριο, Παρασκευή στην Ελλάδα και μπαίνουν στην τελική ευθεία για το πρώτο επίσημο παιχνίδι και την έναρξη των αγωνιστικών του υποχρεώσεων.