Η απάντηση της Ευρώπης στον Ινφαντίνο: Νασέρ αλ-Κελαϊφί για πρόεδρος της FIFA

Ο Νασέρ αλ-Κελαϊφί αναμένεται να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA στις προσεχείς εκλογές τον Μάρτιο του 2027.

Τσουνάμι αντιδράσεων έχει προκαλέσει, κυρίως στην Ευρώπη, το σχέδιο της FIFA να πουλήσει μετοχικά μερίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι κινήσεις του Τζιάνι Ινφαντίνο να πολλαπλασιάσει τα κέρδη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, με τίμημα την… ψυχή του αθλήματος, έχει ξεπεράσει τα όρια και η οργή για τις πρακτικές του μεγαλώνει.

Γι’ αυτό δημιουργείται μια έντονη αντιπολιτευτική τάση, με τον Καταριανό αθλητικό παράγοντα και πρόεδρο της Παρί Σεν Ζερμέν Νασέρ αλ-Κελαϊφί, να εμφανίζεται ως πιθανός υποψήφιος στις εκλογές του επόμενου έτους για την κορυφαία θέση στη FIFA. Η πρόταση του προέδρου Τζιάνι Ινφαντίνο να πωληθεί μέρος του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές, ώθησε τους επικριτές του σχεδίου να αναζητήσουν έναν αντίπαλο στις επικείμενες εκλογές του Μαρτίου 2027.

Οι καλές σχέσεις του Ινφαντίνο με τον Ντόναλντ Τραμπ δημιουργεί προβλήματα, μιας και επικεφαλής του fund που θέλει να αγοράσει τα μετοχικά μερίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είναι μέλος της οικογένειας του προέδρου των ΗΠΑ. Γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις όχι μόνο από τον χώρο του αθλητισμού, αλλά από Ευρωπαίους πολιτικούς.

Η UEFA πρόκειται να πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση την Πέμπτη (30/7) με τις 55 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της, προκειμένου να διαμορφώσει ενιαία στάση αντίδρασης, με το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ του επόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου να βρίσκεται στο τραπέζι.

Αυτή η ενιαία στάση, όπως αποκαλύπτει το Politico, έχει να κάνει με μία πρόκληση που πρόκειται να τεθεί στον Τζιάνι Ινφαντίνο. Καθώς διεκδικεί την τρίτη θητεία ως πρόεδρος της FIFA τον Μάρτιο, σύμφωνα με τρεις ανώτερους διεθνείς αξιωματούχους του ποδοσφαίρου, οι οποίοι μίλησαν ανώνυμα, οι συνομιλίες που ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον περασμένο μήνα έχουν καταλήξει να εξετάζουν σοβαρά την υποψηφιότητα του Νασέρ αλ-Κελαϊφί.

Ο αλ-Κελαϊφί είναι πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν στη Γαλλία, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλόγων (European Club Association) και πρόεδρος του ισχυρού ομίλου μέσων ενημέρωσης beIN Media.

Με λίγα λόγια, ο Καταριανός είναι ένας από τους πιο ισχυρούς παράγοντες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και θεωρείται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα υποψηφιότητα για την κορυφαία θέση της FIFA. Με την υποστήριξη του πλούτου του Κατάρ, έχει επιβλέψει μια περίοδο πρωτοφανούς επιτυχίας για την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία έχει εξελιχθεί σε μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Ο αλ-Κελαϊφί ανέλαβε επίσης να σταθεροποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση Συλλόγων τον Απρίλιο του 2021, όταν η απόπειρα 12 κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων να δημιουργήσουν μια αποσχιστική «Super League» απείλησε να διαλύσει το οικοδόμημα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

«Ο Νασέρ δεν έχει απολύτως καμία φιλοδοξία, καμία πρόθεση και κανένα ενδιαφέρον για τη θέση στη FIFA και θα συνεχίσει να στηρίζει διακριτικά όλους τους θεσμούς του παγκόσμιου και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Καταριανού, αλλά υπάρχει και μία πιο… δυναμική προσέγγιση την οποία παρουσίασε αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρακολουθεί στενά το σχέδιο της FIFA για την πώληση μεριδίων των διοργανώσεών της. «Τα άστρα έχουν ευθυγραμμιστεί», είπε στο Politico, σημειώνοντας πως «ο αλ-Κελαϊφί είναι το προτεινόμενο πρόσωπο, το αν τελικά θα αποφασίσει να διεκδικήσει τη θέση είναι άλλο ζήτημα».