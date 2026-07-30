Η Αλ-Ιτιχάντ πληρώνει 20 εκατ. ευρώ για τον Ουναχί!

Η Αλ-Ιτιχάντ κατέθεσε πρόταση στη Χιρόνα για τον Αζεντίν Ουναχί καλύπτοντας την ρήτρα ύψους 20 εκατ. ευρώ που έχει θέσει η ισπανική ομάδα.

Σύμφωνα με δημοισεύμα από τη Σαουδική Αραβία, οι επαφές μεταξύ των δύο συλλόγων βρίσκονται σε εξέλιξη, με την Αλ-Ιτιχάντ να εμφανίζεται αισιόδοξη για θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων.



Όπως αναφέρεται, η ρήτρα αποδέσμευσης του ποδοσφαιριστή ανέρχεται στα 20 εκατ. ευρώ, με τη σαουδαραβική ομάδα να επιδιώκει την καταβολή του ποσού σε δύο ή τρεις δόσεις αντί για εφάπαξ πληρωμή.

Η στάση της Χιρόνα απέναντι στην πρόταση αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις των επόμενων ημερών, καθώς οι Ισπανοί καλούνται να αποφασίσουν αν θα μπουν σε τελικές διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση του παίκτη.

Ο Ουναχί μετακόμισε στη Χιρόνα το καλοκαίρι του 2025 από τη Μαρσέιγ, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι τον Ιούνιο του 2030. Στην πρώτη του σεζόν στη La Liga είχε θετική παρουσία, καταγράφοντας 24 συμμετοχές, πέντε γκολ και δύο ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι εμφανίσεις του τόσο με τη φανέλα της Χιρόνα όσο και με την εθνική ομάδα του Μαρόκου έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων.