Μαρκό: Απέκτησε δανεικό από τον Ατρόμητο τον Κοπανίδη

Μια ακόμα προσθήκη στο ρόστερ της έκανε η Μαρκό, καθώς απέκτησε τον 20χρονο μέσο Λεονάρδο Κοπανίδης.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Μαρκό βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Λεονάρδο Κοπανίδη, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή μονοετούς δανεισμού από την ΠΑΕ Ατρόμητος.

Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής (γεννημένος στις 31/03/2006) αγωνίζεται κυρίως ως κεντρικός μέσος, ενώ με την ίδια ευχέρεια μπορεί να προσφέρει λύσεις και στα άκρα της αμυντικής γραμμής. Η απόκτησή του υπηρετεί πιστά τη φιλοσοφία του συλλόγου μας για τη συνεχή ενίσχυση του ρόστερ με ταλαντούχους Έλληνες αθλητές.

Ο νεαρός χαφ έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες του Ολυμπιακού και στη συνέχεια αγωνίστηκε στα τμήματα υποδομής του Ατρομήτου (Κ15) και του Ιωνικού. Οι εξαιρετικές του εμφανίσεις τον έφεραν εκ νέου στο Περιστέρι για λογαριασμό του Ατρομήτου, όπου ξεχώρισε στα αναπτυξιακά τμήματα, εξαργυρώνοντας την πορεία του με την υπογραφή του πρώτου του επαγγελματικού συμβολαίου τον περασμένο Οκτώβριο.

Η παρουσία του στον άξονα αναμένεται να προσφέρει πολύτιμη δυναμική και ποιοτικές επιλογές στην τεχνική μας ηγεσία ενόψει των απαιτητικών υποχρεώσεων στη Superleague 2.

Καλωσορίζουμε τον Λεονάρδο στην οικογένεια της Μαρκό και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!

