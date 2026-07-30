Ολυμπιακός: Γκουστάβο Σα και με τη «βούλα»

Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο Γκουστάβο Σα.

Οι Ερυθρόλευκοι επισημοποίησαν την απόκτηση του 21χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, ο οποίος έρχεται με τη μορφή δανεισμού από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο νεαρός διεθνής ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Πόρτο κι ακολούθως μετακόμισε στα τμήματα υποδομής της Φαμαλικάο, από την οποία και τον απέκτησε η αγγλική ομάδα, μετρώντας 120 συμμετοχές (12 γκολ, 16 ασίστ) με την πρώτη ομάδα των Πορτογάλων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 21 ετών Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, Γουστάβο Σα.

Γεννήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2004, στην πόλη Póvoa de Varzim και προέρχεται από τη Famalicão, με την πρώτη ομάδα της οποίας έκανε 120 συμμετοχές, με απολογισμό 12 γκολ και 16 ασίστ.

Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Porto, για να ενταχθεί σε αυτά της Famalicão το 2018.