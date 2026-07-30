Ο Βόλος φέρνει τον Μανουέλ Γκαρσία!

Η θεσσαλική ομάδα βρίσκεται μια ανάσα από την ολοκλήρωση ακόμα μίας μεταγραφής, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου Αργεντινού «κόφτη» με τη μορφή δανεισμού από τη Σαρμιέντο, έχοντας εξασφαλίσει και προαιρετική οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Ο 27χρονος αμυντικός μέσος γεννήθηκε στις 11 Ιουνίου 1999 στην πόλη 9 ντε Χούλιο της Αργεντινής, έχει ύψος 1,80 μ. και αγωνίζεται κυρίως ως «εξάρι», ενώ μπορεί να καλύψει και τη θέση του κεντρικού μέσου.

Είναι δεξιοπόδαρος και από τον Ιανουάριο του 2023 ανήκει στη Σαρμιέντο, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο έως τον Δεκέμβριο του 2027.

Ο Γκαρσία έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στη Σαρμιέντο και στη συνέχεια πέρασε από την Κεντράλ Κόρδοβα, πριν επιστρέψει στην ομάδα του Χουνίν, όπου καθιερώθηκε ως βασικό στέλεχος της μεσαίας γραμμής.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που ξεχωρίζει για τη δύναμη στις μονομαχίες, τις ανακτήσεις μπάλας και την τακτική του πειθαρχία, στοιχεία που τον έχουν καταστήσει σημαντικό κρίκο στον άξονα της ομάδας του.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο (2025) πραγματοποίησε συνολικά 28 συμμετοχές στο πρωτάθλημα Αργεντινής, πετυχαίνοντας ένα γκολ, ενώ αποτέλεσε βασική επιλογή της Σαρμιέντο τόσο στο Apertura όσο και στο Clausura.

Εφόσον ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία, ο Μανουέλ Γκαρσία θα αποτελέσει ακόμη μία προσθήκη από την αγορά της Αργεντινής για τον Βόλο, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει σε ποδοσφαιριστές με εμπειρία από τη Liga Profesional, ενισχύοντας σημαντικά τη μεσαία του γραμμή ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.