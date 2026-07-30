Μεταδόσεις και περιγραφές των ευρωπαϊκών ρεβάνς ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού

20:45 στην Τούμπα, 21:30 στο ΟΑΚΑ. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός τσεκάρουν απόψε τα ευρωπαϊκά τους εισιτήρια σε Europa και Conference League μετά τα… διπλά που έκαναν στα πρώτα παιχνίδια.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Ντινάμο Κιέβου στην κατάμεστη Τούμπα, στη ρεβάνς του 2ου προκριματικού γύρου του Europa League. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης μετά τη νίκη με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι και καλείται να ολοκληρώσει τη δουλειά μπροστά στο κοινό του, ώστε να συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι.

Ο αγώνας μεταδίδεται στις 20:45 από το Open σε περιγραφή Αλέξη Σπυρόπουλου. Από τις 20:00 το Open σας βάζει στο κλίμα της αναμέτρησης με το pre game show, για το ρεπορτάζ των δύο μονομάχων και τις δηλώσεις.

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε κυριαρχική εικόνα σε μεγάλα διαστήματα του προ εβδομάδος πρώτου αγώνα του με την Πάκσι στην Ουγγαρία για τον 2ο προκριματικό του Conference League και απόψε θέλει εξίσου να τελειώσει τη… δουλειά και να προκριθεί στην επόμενη φάση, εκεί όπου τον περιμένει ήδη η ΤΣΚΑ 1948.

Ο αγώνας ξεκινά στις 21:30 με μετάδοση από τον ΣΚΑΪ σε περιγραφή Πάνου Βόγλη και ρεπορτάζ Διονύση Δεσύλλα, Ελενας Παπαδοπούλου και Νίκου Παγκάκη. Από τις 21:00 θα ξεκινήσει ειδική εκπομπή και θα συνεχιστεί μετά τη λήξη του αγώνα.

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