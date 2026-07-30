Αντεμπάγιο για Λεμπρόν: «Δεν του κρατάω κακία, αλλά θα τον συντρίψω στο παρκέ»

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο σχολίασε την απόφαση του Λεμπρόν Τζέιμς να πάει στους Φιλαδέλφεια Σίξερς, αποκαλύπτοντας το... απειλητικό μήνυμα που του έστειλε.

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο μέσα από συνέντευξή που παραχώρησε στο «Miami Herald» σχολίασε τη μεταγραφή, Λεμπρόν Τζέιμς στους Φιλαδέλφεια Σίξερς.



Ο ψηλός των Χιτ έδειξε απόλυτο σεβασμό στην επιλογή του φίλου του, τονίζοντας πως ο καθένας πρέπει να ακολουθεί τον δρόμο που θεωρεί καλύτερο για την καριέρα του και τις πιθανότητές του για επιτυχία.

Ωστόσο, δεν παρέλειψε να τον... απειλήσει, αποκαλύπτοντας ότι του έστειλε μήνυμα γράφοντάς του πως, όταν βρεθούν αντίπαλοι στο παρκέ, σκοπεύει να τον... συντρίψει.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Κατά τη γνώμη μου, πρέπει πάντα να χαίρεσαι για την απόφαση κάποιου άλλου. Έκανε την επιλογή που πιστεύει ότι του δίνει τις καλύτερες πιθανότητες να κερδίσει, και θεωρώ τον εαυτό μου καλό του φίλο.



Όπως του έγραψα σε μήνυμα, θα τον συντρίψω στο γήπεδο! Μας περιμένει μια εξαιρετικά συναρπαστική σεζόν. Η Ανατολή έχει αλλάξει εντελώς και έχει αποκτήσει νέα όψη, οπότε ανυπομονώ να ξεκινήσουμε».