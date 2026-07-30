Συμφώνησε με την Παρί για τον Κόλο Μουανί η Γιουβέντους

Στην απόκτηση του Ραντάλ Κολό Μουανί προχωρά η Γιουβέντους, με τους Ιταλούς να τα έχουν βρει σε όλα με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ενίσχυση στην επίθεση για την Γιουβέντους, με τη Μεγάλη Κυρία να αποκτά τον Ραντάλ Κολό Μουανί από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Όπως αναφέρει ο ειδικός σε θέματα μεταγραφών, Νικολό Σκίρα, οι δύο ομάδες έχουν καταλήξει σε συμφωνία, με τους Ιταλούς να βγάζουν από τα ταμεία τους 38 εκατομμύρια ευρώ + μπόνους για να κάνουν δικό τους τον Γάλλο στράικερ.

Από την πλευρά του ο 27χρονος επιθετικός έχει ήδη επίσης πει το «ναι» για συμβόλαιο έως το 2031, με τις απολαβές του να φτάνουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να οριστικοποιηθεί το deal έχουν οριστεί για την Πέμπτη (30/07).