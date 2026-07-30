Συμφώνησε με την Παρί για τον Κόλο Μουανί η Γιουβέντους

Ενίσχυση στην επίθεση για την Γιουβέντους, με τη Μεγάλη Κυρία να αποκτά τον Ραντάλ Κολό Μουανί από την Παρί Σεν Ζερμέν.
Όπως αναφέρει ο ειδικός σε θέματα μεταγραφών, Νικολό Σκίρα, οι δύο ομάδες έχουν καταλήξει σε συμφωνία, με τους Ιταλούς να βγάζουν από τα ταμεία τους 38 εκατομμύρια ευρώ + μπόνους για να κάνουν δικό τους τον Γάλλο στράικερ.
Από την πλευρά του ο 27χρονος επιθετικός έχει ήδη επίσης πει το «ναι» για συμβόλαιο έως το 2031, με τις απολαβές του να φτάνουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να οριστικοποιηθεί το deal έχουν οριστεί για την Πέμπτη (30/07).