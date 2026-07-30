Μάχη με τις φλόγες σε όλη τη χώρα: Νεκροί πυροσβέστες, ζημιές σε σπίτια και μαζικές εκκενώσεις

Εφιαλτική νύχτα στο Ρέθυμνο και δραματικές διασώσεις κατοίκων.

Ανεξέλεγκτη παραμένει η φωτιά σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών όπως έχουν διαμορφωθεί στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου μετά το πρώτο, που ξεκίνησε χθες Τετάρτη (29/7), περί τις 14:30 στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, σε χαμηλή βλάστηση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη να συγκρατήσουν τις φλόγες που έχουν κάψει γεωργική και καλλιεργήσιμη γη, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο.

Την ίδια ώρα, τραγικός είναι ο απολογισμός από τις φωτιές που ξέσπασαν χθες σε Ρέθυμνο, Σητεία, Γύθειο και Πλωμάρι Λέσβου καθώς τρεις πυροσβέστες βρήκαν τον θάνατο, ενώ χιλιάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν εσπευσμένα από τις κατοικίες τους για να σωθούν από τις φλόγες. Δύο πυροσβέστες, ηλικίας 25 και 58 ετών, εντοπίστηκαν νεκροί στα Σαχτούρια της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου, ενώ ένας πυροσβέστης 30 ετών, έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια ενώ βρισκόταν στο πεδίο της κατάσβεσης, αλλά μακριά από το μέτωπο, στη φωτιά του Αγερανού Γυθείου.

Αυτή την ώρα στα μέτωπα δρουν, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο, 45 υδροφόρα οχήματα της πυροσβεστικής από όλους τους σταθμούς της Κρήτης, 10 ομάδες της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και πεζοπόρων τμημάτων άλλων υπηρεσιών της Π.Υ. και πάνω από 160 πυροσβέστες που βρίσκονται κατά ομάδες διασκορπισμένες στις εστίες.

Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας, περιφέρειας και ΟΤΑ του Ρεθύμνου, ενώ μεγάλο έργο έχουν προσφέρει εθελοντές πολίτες και κάτοικοι των πληγεισών περιοχών της ευρύτερης περιοχής και χωριών του Αγίου Βασιλείου.

Οι καταστροφές είναι τεράστιες

Τα τελευταία μηνύματα από το 112 της Πολιτικής Προστασίας ήχησαν στις 23:46, όταν εκδόθηκε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Λίγκρες με κατεύθυνση προς τις κοινότητες Αγαλιανός και Κεραμές, ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 23:35, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής με κατεύθυνση προς Αγαλιανό και Κεραμές.

Στις 06.30 αναμένονται στο λιμάνι της Σούδας, στα Χανιά, ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά, ακόμη 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Οι καταστροφές σύμφωνα με τη μέχρι αυτή την ώρα εικόνα είναι τεράστιες και δίνεται αγώνας να σωθούν, όπως επισημαίνουν αρμόδιοι, περιουσίες και να μην καούν σπίτια. Για τη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, Ορνέ και Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου, σε ετοιμότητα παραμένουν 7 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Έχουν ακόμη κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Επιστήμονες σημείωσαν πως η πυρκαγιά, με το πλούμιο του καπνού -τον ανοδικό σχηματισμό του- και την προσεγγιστική θέση της εστίας όπως καταγράφηκε από τον δορυφόρο Meteosat-12 της EUMETSAT και επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ακολούθησε πορεία προς νότο, οδηγούμενη από επικρατούντες ανέμους, έχοντας διανύσει απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων.

Στη Σητεία η εικόνα της μεγάλης φωτιάς είναι καλύτερη, έχει οροθετηθεί σε βουνοκορφή, «δύσκολα προσεγγίσιμη», σύμφωνα με το συντονιστικό Κέντρο, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές και πιστεύεται πως με τη βοήθεια των εναέριων μέσων που θα συνδράμουν στην πυρόσβεση από το πρωί με ρίψεις, θα κατορθωθεί η κατάσβεσή της.

Στο σημείο, στην ευρύτερη περιοχή Αθερινόλακου, δρουν 8 οχήματα μία ομάδα ΕΜΟΔΕ, 25 πυροσβέστες, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου ιδιωτών και της περιφέρειας.

Οι μαζικές εκκενώσεις

Εφιαλτική ήταν η νύχτα στο Ρέθυμνο όπου οι αρχές προχώρησαν σε διαδοχικές ενεργοποιήσεις του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, καλώντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν άμεσα τις περιοχές που απειλούνται και να κινηθούν προς την πόλη του Ρεθύμνου.

Το βράδυ της Τετάρτης (29/7) αποφασίστηκε προληπτική εκκένωση των οικισμών Ορνές και Αγία Γαλήνη, την ώρα που το πύρινο μέτωπο κινούνταν ανεξέλεγκτα. Στους Μέλαμπες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς στην είσοδο του χωριού, περιορίζοντας τις ζημιές, οι οποίες σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες είναι περιορισμένες.

Σύμφωνα με ίδιες πληροφορίες του neakriti.gr, αρκετοί κάτοικοι αλλά και πυροσβέστες έχουν παρουσιάσει αναπνευστικά προβλήματα λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας και των πυκνών καπνών. Ορισμένοι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία και μονάδες υγείας προκειμένου να τους παρασχεθούν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες και ιατρική φροντίδα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το σχέδιο εκκένωσης που εφαρμόστηκε, 34 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από την παραλία του Αγίου Παύλου και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές περιβάλλον, χωρίς να αναφερθούν προβλήματα κατά τη διαδικασία.

Κάτοικοι των Σαχτουρίων κατήγγειλαν ότι παρέμειναν εγκλωβισμένοι για ώρες, χωρίς να μπορούν να επιστρέψουν στο χωριό τους για να βοηθήσουν τις οικογένειες και τις περιουσίες τους. Όπως ανέφεραν, η πρόσβαση είχε αποκλειστεί, ενώ πληροφορίες που έφταναν από το εσωτερικό του χωριού έκαναν λόγο για περίπου δέκα καμένα σπίτια.

Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν στο Λασίθι

Φωτιά ξέσπασε και στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Σητεία Λασιθίου, όπου τραυματίστηκαν δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν μαζί με άλλους 23 συναδέλφους τους.

Οι δύο πυροσβέστες εντοπίστηκαν κοντά στον Αθερινόλακο, παρελήφθησαν εγκαίρως και μεταφέρθηκαν σε Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Σε δύο μέτωπα η φωτιά στο Πλωμάρι της Λέσβου

Δύσκολη ήταν και η μάχη με τη φωτιά στο Πλωμάρι Λέσβου, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή (έως 7 μποφόρ) δυσχέραιναν το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης. Η φωτιά ξεκίνησε από την παλιά χωματερή πάνω από τις Μηλιές και εξελίσσεται σε δύο μέτωπα. Το ένα μέτωπο ήταν με κατεύθυνση τις περιοχές Πλωμάρι, Άγιο Ισίδωρο, Πλαγιά Τρίγωνα και το άλλο προς την ορεινή περιοχή του Αγίου Αντωνίου, όπου επιχειρούν μέχρι να πέσει το φως της ημέρας εναέρια μέσα.

Στις 5:30 το απόγευμα δόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση τμημάτων του οικισμού Πλωμαρίου που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα με κατεύθυνση προς τη θάλασσα και προς την περιοχή του Αγίου Ισιδώρου.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία Πλωμαρίου με κατεύθυνση τον Άγιο Ισίδωρο».

Πηγή: ethnos.gr