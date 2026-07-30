«Δύο άνθρωποι κάηκαν δίπλα μας»: Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ζήτησε να σβήσουν καπνογόνα που άναψαν σε συναυλία (vid)

Με μια ξεκάθαρη όσο και συγκινητική παρέμβαση ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου έστειλε μήνυμα σεβασμού από τη σκηνή της συναυλίας (Τετάρτη, 29/07) του στο Ηράκλειο.

Την ώρα που στην Κρήτη μαίνονται μεγάλες φωτιές σε Ρέθυμνο και Σητεία και και η κοινωνία βρίσκεται συγκλονισμένη από τον χαμό δύο πυροσβεστών, κάποιοι από τους θεατές άναψαν καπνογόνα στον χώρο της συναυλίας, όπως συνηθίζεται στις συναυλίες του.

Όμως, όλες οι ημέρες δεν είναι ίδιες. Οπως φαίνεται και στο βίντεο του creta24.gr, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ζήτησε να σβήσουν αμέσως τα καπνογόνα, προειδοποιώντας μάλιστα ότι σε διαφορετική περίπτωση θα σταματούσε τη συναυλία.

«Δύο άτομα κάηκαν εδώ δίπλα μας. Σας παρακαλώ, σεβόμαστε τους δύο ανθρώπους του Ρεθύμνου», είπε από τη σκηνή και καταχειροκροτήθηκε.

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, μια κίνηση σεβασμού από έναν σπουδαίο τραγουδιστή και καλλιτέχνη.